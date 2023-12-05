快訊

到日本殺紅眼血拼！ 旅日達人下秒「發生悲劇」：特別注意這時間

消防猛男和女教官摩鐵傳做愛聲 妻子抓姦反被阻「獲賠金額曝光」

00919怎麼敢「保證配0.54元」？網曝1指標是最大關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919配息。圖／聯合報系資料照片
網友討論00919配息。圖／聯合報系資料照片

根據12月1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加7,278人，再度創下歷史新高。據了解，00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。PTT網友好奇「一直續配0.54元的原因」，其他人則建議他關注「可分配投資收益」，就可略知一二。

00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。且從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919這次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。

一名網友在PTT發文表示，他在上周買進幾張00919，將部分資金改為投資ETF，每月可以領到配息繳房貸，他表示，00919買點是穩配4季0.54元，這已經是高標的數字，結果這季配發金額又達到0.55元，而且已完成填息，因此更讓人期待未來配息。

該網友好奇「為何這檔可以這樣保證？元大兩檔、國泰永續高股息都不敢這樣保證了 群益可以保證的原因是什麼？」

其他人則留言「在上漲期掛牌股利價差兩頭賺」、「這種文越多就是繼續噴」、「哪有保證啊，今年台股好，資本利得多，很正常吧，等到台股跌，沒資本利得能配，自然就變少」、「你要確定未來不會越配越少」、「你給我100萬我可以保證一年分次配你99萬」。

有網友解釋「直接去看他的可分配收益，2.23/4至少接下來四季都還可以配0.55，當然群益就敢做這樣的保證」、「你可以去關注它的可分配投資收益，在官網淨值組成項目裡，除權息旺季時貢獻給00919的股利，就是可以拿來配息的子彈」。

台股 ETF PTT 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

債券ETF怎買…小資靠「存續期間」放大報酬！ 專家：00687B今年多賺到第五次配息

兆豐金（2886）增資價33元別為了參加買進！ 專家：本就股東者沒錢「用這招」也要參加

這檔金控股明年恢復配息 外資上周大買超卡位

00919填息了…買在9月高點的投資人今天都解套了！ 專家：受惠「貨櫃三雄」大漲

相關新聞

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

00933B 國泰10Y+金融債，4日股價突破16元，收盤價為16.02元。

00713配息0.84元…小資存股集中一檔還分散？ 專家「這兩檔」搭月配：其實差別不大

00713公布配息0.84元，4日收盤價49.97元計算，單季殖利率1.68%，年化殖利率算下來是6%左右！

00919怎麼敢「保證配0.54元」？網曝1指標是最大關鍵

根據12月1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加7,278人，再度創下歷史新高。據了解，00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。PTT網友好奇「一直續配0.54元的原因」，其他人則建議他關注「可分配投資收益」，就可略知一二。

AI 股安啦！0056五進四出、0050及006208成分股不變

百萬眾矚目，ETF換股秀持續上演，繼國泰永續高股息（00878）公告三進四出後，今（1）日公告元大高股息成分股將行五進四...

00713配息金額出爐！再度配0.84元、單季配息率1.69%

元大台灣高息低波（00713）2023年度第4次季配息公告出爐！再度配出0.84元，連續兩季維持依樣金額，以今（1）日收...

00919填息了…買在9月高點的投資人今天都解套了！ 專家：受惠「貨櫃三雄」大漲

今天散裝亮了好幾個燈，帶動「貨櫃三雄」跟著大漲，萬海盤中漲幅一度超過8%。高股息家族當中最直接受惠的，就是持有航運最多的919，上週五盤中差0.01填息，今天一開盤就衝過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。