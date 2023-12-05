00919怎麼敢「保證配0.54元」？網曝1指標是最大關鍵

根據12月1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加7,278人，再度創下歷史新高。據了解，00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。PTT網友好奇「一直續配0.54元的原因」，其他人則建議他關注「可分配投資收益」，就可略知一二。

00919這次預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。且從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919這次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。

一名網友在PTT發文表示，他在上周買進幾張00919，將部分資金改為投資ETF，每月可以領到配息繳房貸，他表示，00919買點是穩配4季0.54元，這已經是高標的數字，結果這季配發金額又達到0.55元，而且已完成填息，因此更讓人期待未來配息。

該網友好奇「為何這檔可以這樣保證？元大兩檔、國泰永續高股息都不敢這樣保證了 群益可以保證的原因是什麼？」

其他人則留言「在上漲期掛牌股利價差兩頭賺」、「這種文越多就是繼續噴」、「哪有保證啊，今年台股好，資本利得多，很正常吧，等到台股跌，沒資本利得能配，自然就變少」、「你要確定未來不會越配越少」、「你給我100萬我可以保證一年分次配你99萬」。

有網友解釋「直接去看他的可分配收益，2.23/4至少接下來四季都還可以配0.55，當然群益就敢做這樣的保證」、「你可以去關注它的可分配投資收益，在官網淨值組成項目裡，除權息旺季時貢獻給00919的股利，就是可以拿來配息的子彈」。