債券ETF怎買…小資靠「存續期間」放大報酬！ 專家：00687B今年多賺到第五次配息

儘管美國聯準會(Fed)尚未鬆口結束升息(擔心一旦鬆口後，通膨會捲土重來)，但市場預期明年上半年降息的可能性提高，據FedWatch tool顯示，投資人預期2024年5月降息的機率已經高達47％。自上個月聯準會宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5％的高點回落至4.4％，殖利率下跌就表示公債價格的上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。

那麼要跟著股神巴菲特買短債，還是買長債？巴菲特的波克夏公司，今年以來大買美國短期公債，從第三季財報來看，截至今年第三季，波克夏持有 1,264 億美元短期美國國債，比去年底增加36%。為何股神買的是短債？不是長債？

美國短期公債也是由美國政府發行，信評高、流動性也高，對巴菲特這種有超大額資金的人來說，短債的波動比較低，現在債息也高，很適合資金停泊。畢竟巴爺爺是投資股市為主，所以把短債當成靈活操作的資金停泊工具。但如果是一般投資人，資金有限又想用「槓桿效果」放大資產，還是可以關注長天期的美國公債。

長天期債的槓桿優勢在於「存續期間」，美國從2022年起持續升息了21碼(1碼為0.25%)，導致目前美國利率仍在高點。由於債券的殖利率會跟著銀行利率往上，此時長天期的美債ETF也會有不錯的殖利率，如果明年開啟降息循環，也會引導債券價格上漲，更有機會賺到資本利得。目前投資長天期債券，可以說是進可攻(價差)、退可守(領息)。

那麼資本利得可以賺到多少，要怎麼判斷？陳老師教大家觀察「債券ETF的存續期間」。拿國泰20年美債(00687B)當麻豆，從國泰投信的官網就能查到，目前00687B的「存續期間」是16.51年。理論上將來美國每降息1%，00687B就有機會上漲16.51%(降息1%，16.51年會損失16.51%的利息，要靠價格上漲16.51%來彌補)；若降息2%，依此類推就可能賺到33% (2×16.51)。

小資金如果想用槓桿來放大報酬的話，就要選存續期間越長的越好，也就是長天期的美債ETF。觀察國泰20年美債(00687B)股價，從10月底的27.76元，反彈到11/28的29.82元，上漲幅度達到7.42%，明顯受益於美國暫緩升息。

現在大家都想從債券ETF賺取股息跟資本利得，但是提醒一下投資人，不是每一檔都適合喔！要挑過去「沒有大幅溢價」紀錄的。溢價就是買貴了，前陣子有一檔美債ETF大幅溢價了約4%，如果本來預期可以賺16.51%，扣除掉溢價之後就只剩下12.51%，還是會心痛的吧。溢價幅度可以上投信官網查詢，至於剛才當麻豆的00687B，並沒有發生大幅溢價的情況，可以看出國泰投信很注重投資人的權益，所以聰明的投資人都傾向選它，今年以來規模已經大增將近500億元了。

美國恐怕要等到明年下半年才會降息，資本利得還需要等待。不過因為聯準會暴力升息的影響，目前長短天期的債券殖利率都很不錯，現在可以放著安穩領息。好康報給你知，00687B由於今年更改配息月份，12月會有「第五次」配息，本來季配一年領四次，今年賺到了第五次。

根據國泰投信的公告，這次會在12/18(一)除息，最晚要在12/15(五)前買進或持有。有人擔心，會不會因為很多人想領第五次配息，大舉買進反而稀釋了配息？不用擔心啦，00687B提前替大家想好了，已經新納入收益平準金機制，所以不用擔心規模變大，可以確保配息的穩定。

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