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00713配息0.84元…年化逼近7％！ 歷經市場空頭既抗跌還能維持高股利

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

00713十二月配息金額0.84元

Hello大家好，我是知美。

2023年12月01日，元大投信官網公告，00713元大台灣高息低波，今年度第四季季配息金額0.84元。

利用公告當天收盤價格49.65元計算，季配息率1.69%，年化配息率6.76%。

本次收益分配除息日期：2023年12月18號

本次收益分配發放日期：2024年01月12號

12月即將更換成分股，00713選股邏輯兩大重點：「股利率」、「波動度」

「股利率」篩選最近一年現金股利率前60%成分股

「波動度」篩選最近一年抗跌公司

利用這兩項篩選重點，00713元大台灣高息低波，2022年面對市場大空頭，整年度的含息總報酬率-7.15%，更勝台灣加權股價報酬指數-18.68%。

00713元大台灣高息低波詳細選股邏輯：

1.上市股票市值前250大(20日均成交金額大於800萬之股票)

2.股利率進行篩選

3.營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標

4.五大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度

5.選取前50檔上市公司股票(個股權重上限10%、下限1%)

股利率：最近一年現金股利率取前60%

營運穩定度：最近八季稅後純益波動性取前80%

權益報酬率：最近一季稅後純益取前80%

價格動能：最近一年股價變動取前90%或報酬率高於-30%

股利發放品質：最近三年現金股利與盈餘比值；平均值介於0%~120%

獲利能力：最近一季每股盈餘與資料截止日股價比值

營運現金流量：計算最近一季營運現金流量與資料截止日市值比值

波動度：計算近 252 日每日還原日報酬之年化樣本標準差

00713元大台灣高息低波，2017年09月27日掛牌上市，成立至今已經六年時間，不論是2020年經歷全球性疫情，或是2022年經歷市場大空頭，特殊的低波動選股邏輯，抗跌同時繼續維持高配息。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 季配息 ETF

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