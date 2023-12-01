00919這次配息0.55元多0.01會導致殖利率下降？ 專家點出盲點：股價也上漲了

群益台灣精選高息(00919)自去年10月上市以來，隨著今年6月起開始穩定配息，也漸漸的受到投資人的關注，不僅過去2次(季)都配發出0.54元現金股利，股價也從申購時的15元大漲到21.65元(2023/11/30)，投資人可以說是面子(價差)、裡子(股利)雙收。由於投資人的捧場，00919基金規模也快速成長到572億元。

從過去的紀錄可以看出，2次季配息合起來的現金殖利率高達5.13%(半年)，看樣子年化殖利率是超過10%的，在高股息ETF中也算是鶴立雞群。

然而投資人還是心存疑問「可以每一季配發0.54元嗎？」「現在股價上漲了，會不會降低殖利率？」讓我來繼續幫大家分析吧！

首先上群益投信官網，從00919的「淨值組成項目」，可以找出最新的可分配收益是2.23元，這就是發放股利的實力喔！假設力求配息平穩，把這個金額平均分配到接下來四季，2.23/4=0.5575元，意思就是00919其實有底氣在接下來的四季，每次都配息0.5575元，超過之前的0.54元喔！而且依照上面的算法，可以一直配息到「2024年9月」。那麼在這之後呢？別擔心，明年00919的成分股依然會繼續發放股利，所以在2024年6~8月的除權息旺季，可分配收益還會持續進帳，00919又可以再配息4季了。買進績優的成分股，每年不斷的領股利，這就是高息ETF可以一直持續配息的原因。

再來說一下最近00919股價上漲，會不會降低殖利率？先了解「殖利率=股利/股價」，分母的股價上漲了沒關係，只要拉高分子的股利金額即可。沒想到群益投信真的幫投資人考慮到了，12月的配息直接拉高到0.55元，單季殖利率為0.55/21.65=2.54%，全年預估的年化殖利率依然有10%的水準。

這次配息從過去的0.54元提高到0.55元，或許是聖誕節的禮物吧！當然啦，維持年化10%的殖利率才是最好的，放進投資人口袋的股利才是真的，比聖誕老公公的禮物更真實喔！

那麼，投資人是否該參與本次除息呢？高股息ETF的重點是「穩定配息」，00919上市後的3次配息就符合這個標準，還會隨著股價上漲而調高股利金額，確實有照顧到投資人的需求。而且從「可分配投資收益」來看，往後4季的配息無虞。此外，00919也將於12月下旬進行換股，維持最佳的領息狀態，確保明年的股利依然可以穩定發放。

如果想要安穩領息，年化殖利率10%的00919確實是不錯的選擇，當然要記得在領到股利之後「一定要再買回去」，才可以創造出複利效果喔！提醒一下，本次配息最後買進日是12/15，在這之前買進並持有就可以參與配息，投資人要留意喔。

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