00919加碼0.01…配息0.55元！ 他：持有股價低於22就擁10％高配息率

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2023年11月30日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，今年度第四季季配息金額0.55元。

利用公告當天收盤價格21.65元計算，季配息率2.54%，年化配息率10.16%。

有別於前2次每單位配發0.54元，這次意外提高0.01元至0.55元，00919順利突破10%年化配息率同時，可以看出群益投信，想要維持00919高配息率的決心。

想要獲得10%以上高配息率，這次持有價格只要低於22元就可以。

本次收益分配除息日期：2023年12月18號 本次收益分配發放日期：2024年01月12號

00919高配息率還能夠維持多久？

目前透過群益投信官網可以查詢：

00919的基金淨值組成

(A) 面額：15元 (B) 可分配投資收益：2.23元 (C) 資本利得：4.40元 (D) 基金淨值(元)[A+B+C]：21.63元

什麼是「可分配投資收益」？

官網說明：屬於「現金股利、利息收入」「收益平準金扣除本基金應負擔之費用」；簡單翻譯成白話文，就是00919目前可以分配的收益總額。

現有可分配投資收益2.23元計算，假設未來00919單季持續配發0.55元現金股利，高配息還有能力維持到明年九月沒問題！

等到明年6月~9月的除權息旺季到來，00919的成分股還能夠繼續累積配息金額。

12月即將更換成分股，兩個重點特別注意，就是「未來成長性」、「填息能力」。

00919的12月成分股審核，主要透過「當年度前三季EPS」，計算未來一年股利率預估比較高的公司，挑選未來一年有機會配發高息的公司，在除權息淡季提早布局高成長，追求成分股的未來成長性、填息能力。

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