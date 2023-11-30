00878納入聯電、世界先進、統一…00922新增仁寶、微星、創意 今日起盤後生效

綜觀ETF市場，其中投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00878)所追蹤之標的指數──MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，其下半年最新成分股調整於11/30收盤後完成生效，本次新增成分股共三檔，包括聯電（2303）、世界先進（5347）、統一（1216）；刪除四檔成分股，有宏碁（2353）、開發金（2883）、中鋼（2002）、南亞科（2408）。

依據MSCI指數公司資訊，本次調整成分股中，聯電、世界先進、統一等因股利分數排序與ESG表現等面向同時達標而納入；中鋼、南亞科因近四季合計EPS轉負、開發金因股利分數下降與股利發放曾落於母體後10%、宏碁則因ESG爭議分數下降等而刪除。

整體來說，本次調整仍維持00878標的指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。00878之標的指數，係以挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。

法人指出，回顧00878繼今年4月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣ETF後，受益人數持續創新高，截至11/24已高達1,182,300人。00878於11/16除息，僅用時4個交易日即完成填息，表示百萬以上參與除息的投資人，實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善，明年配息相當可期待，00878追蹤指數的成分股配置中，約有兩成左右的金融股，也是受惠的ETF之一。

此外，與00878同為姊妹檔的「國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼：00922)」，最新成分股調整也於11/30收盤後生效，本次3進3出，增加仁寶(2324)、微星(2377)、創意(3443)；刪除中鋼(2002)、陽明(2609)、台灣高鐵(2633)。00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業，適合投資人作為長期投資標的。根據近10年來(2013/11/26~2023/11/24)資料，00922標的指數累積含息報酬達233%，優於台灣加權指數的205%，在長期表現上的確展現優勢。