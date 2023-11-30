0050、0056「無腦買」既賺錢也不焦慮！ 施昇輝：盼大家別走有腦的辛苦路了

很多人認為我用「無腦」這兩個字，侮辱了許許多多在投資這條路上孜孜不倦、兢兢業業學習的人。

我在還沒買0050、0056之前，也是非常「有腦」在買賣股票，但獲利和努力完全不成比例。後來「無腦」買0050、0056，不只賺錢，也安心不焦慮。

我希望讓很多以為要「有腦」才能投資股票，因此就卻步不前的人，知道其實「無腦」照樣可以賺到錢。

但如果你以為「無腦」是到處打聽明牌，就可以賺到錢的話，那是你自己犯了天大的誤會。

我所謂的「無腦」，是希望大家不要再「有腦」去買賣個股了、不要再走「有腦」的辛苦路了。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此。