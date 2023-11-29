00919掛牌迄今漲了40幾％…還能買嗎？ 3優點2缺點：必須面對「換股的痛楚」
台股經歷週一(27日)爆跌回測後，指數隨即於28日轉強收復長黑k棒，大漲近200點，而據「玩股網」統計八大公股銀行上週（11/20～11/24）買超數據，觀察其對ETF的操作，買超第一名就是群益台灣精選高息（00919）逾1.6萬張，買超金額超過3億元，究竟官股銀行為何獨愛00919？如今 2023 年 Q4 漲聲響起，12月即將除息的00919能不能再次帶來高配息？將成為市場注目焦點也吸引存股族提前卡位。
全民愛高股息-00919殖利率達10%
最近存高股息ETF似乎成為全民運動，從最早的高股息0056，前兩年很熱門的00878，今年有兩檔高股息00919與00929異軍突起，成為股民的新歡，截至上周為止，00919規模來到548.2億元，最新受益人數27.3萬人，11月以來增加3.78%，約5,865人，以週增加人數來看儼然是當週台股ETF人氣王。
不過說到底，投資人最關心還是 00919 從掛牌到現在漲這麼多，有近乎43.7%的漲幅，現在「還能買嗎？」，到底該如何判斷00919的進場時機？
公式：殖利率 = 現金股利 ÷ 股價
其實投資人最在乎的殖利率是可以透過觀察配息與股價之間的關係，大致掌握高低區間的例如：假設未來 00919 都能配出跟前兩季一樣的數字 0.54 元，那以 28 日收盤價 21.53 回推，則單季殖利率落在 2.5% 左右，00919 年化殖利率將高達10%，等於投入一百萬元，一年就可以拿到十萬股利報酬，而這還是在 00919 已經漲了 43.7% 的狀況下，為此投資人只要掌握好這個公式，便能輕鬆制定存股策略，在自己覺得合理的位置進行買進賣出。
不過要特別注意，所謂的「殖利率估算」其實是一種對未來股利的預測，他不代表必然發生，例如現在我們可以看到季配的 00919 在過去兩季皆配出 0.54 元的高配息，但是否有任何人會保證未來每季，00919 都能配出0.54 的高額股利？其實市場只是透過歷史資料去預估未來的狀況，投資人或許可以知道如何觀察價格變化，設定預期殖利率，回推股利與股價的區間，但一定要心裡有底，這只是對「未來的預期而已」。
超前部署！00919將修正風險納入評估
2023年底，國內高息 ETF 將在 11 月到 12 月份間進行成分股調整，其中 00919 的成分股調整也將落在 12 月，會採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」，同時依照「預估股利率」大小排序，選取前 30 檔為成分股，藉由觀察前三季 EPS 成長率，汰弱換強，藉此提高勝率， 例如去年12月因為預期金融股的獲利不佳所以全面替除不優質金融股，擺脫 2023 年金融股下調股利的殺傷力，投資人才能在今年看到 00919 配出如此優秀的股利，以下整理 00919 的選股邏輯優缺點給投資人評估。
優點：
1.盈餘相對穩定：透過觀察前三季 EPS 成長率，可以更好地評估公司的盈利穩定性，相對於單一季度的短期波動，總體前三季度的表現更能反映選股的長期盈利趨勢。
2.長期價值投資：這種方法有助於挑選具有長期增長潛力的個股，而非只關注短期的股利收益，這符合長期價值投資的理念，有助於想要長期持有 00919 的投資人增加信心。
3.對風險的防範：考慮前三季 EPS 成長率有助於降低投資風險，更全面地考慮了公司的獲利表現，而不僅僅是單一季度的結果。
缺點：
1.過度依賴歷史數據： 這種方法假定未來的 EPS 成長會模仿過去的趨勢，然而，市場條件和公司基本面可能會因各種原因發生變化，因此過度依賴歷史數據可能導致誤判。
2.忽略其他重要指標： 這種方法僅考慮 EPS 成長率，未考慮其他重要的財務和經營指標，如負債水平、現金流、行業前景等，這可能導致對個股所代表的企業整體健康狀態的忽視。
但投資人還是要記得，高股息 ETF 必須面對的難題，就是「換股的痛楚」，例如：
00929 集中於科技股如今就嚐到AI變成BI的痛楚，00919 雖然相對分散在各產業，不至於像00929 遭遇科技業修正就慘跌，但投資人可以觀察到下表所列 00919 前十大個股，其實持有不少航運股，今年 2023 獲利明顯衰退，12 月換股時應該會優先列入汰換名單，屆時也會產生很大的換股壓力，投資人可以避開這段時間，等到穩定後再來卡位明年的高股息行情。
美股 股息成長連續10-25年 整理
說到股息，台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多，但在美國這其實是相當普片的觀念，許多大公司股息都是連年成長，投資人若不只想投資台股且追求股息成長率，那以下這些公司都可以密切注意！
雪佛龍（CVX）
是世界最大的跨國能源公司之一：
在全球超過 180 個國家有業務，業務範圍包含石油及天然氣工業等方面。
股息連續成長超過 25 年。
3M公司（MMM）
起源於美國的跨國綜合製造公司：
生產超過 55,000 種產品。
股息成長已超過 60 年。
好事多（COST）
知名跨國連鎖商場品牌，提供眾多商品與優惠，商場遍佈全球
提供新鮮、健康的食材和菜肴，包括食譜配送服務。
股息連續成長18年。
耐吉（NKE）
美國著名跨國體育用品製造商和零售商，提供廣泛的運動鞋、運動服裝和運動設備。
股息連續成長超過19年。
微軟（MSFT）
全球領先的科技公司之一，總部位於美國，提供廣泛的軟體、雲端服務和硬體產品。
股息連續成長超過20年。
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