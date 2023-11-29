領高息再賺價差…00687B季配債ETF今年竟能多領一次股利？明年降息現在布局

國泰投信有4檔債券ETF納入收益平準金，11/20已經正式生效！四檔ETF分別是：國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、國泰5Y+新興債（00726B）。

其中，00687B與00761B同步更改除息月份，從原本的1、4、7、10月，分別調整至3、6、9、12月與2、5、8、11月。

也就是說，12月除息，持有00687B的投資人，還會再拿到一次息收！國泰投信官網資訊，00687B除息日期12/18，參與配息最後申購日是在12/15。

近期長天期美債殖利率越來越高，殖利率已經來到約4.7%，00687B這次納入收益平準金，配息不容易因為規模增胖太快受到稀釋，對投資人來說絕對是一大福音。觀察00687B的淨值組成表，目前利益淨收入累計有0.3699元，12月配息值得期待！

長天期美債因為對於利率變化比較敏感，受未來降息期待影響有機會獲得一波資本利得，簡單來說，若明年開始降息，長天期美債的反彈幅度會比短天期美債更大。利用存續期間簡單估算，舉例說明：00687B存續期間為16.56年，代表接下來開始降息，殖利率下降1%，債券價格有機會上升約16.56%！

這也是為什麼大家常常說，投資長天期美債ETF，有機會現在領高息未來賺價差，知美比較一下，市面上規模最大的兩檔美債ETF，今年來10年期公債殖利率下滑時的價格趨勢，00687B 國泰20年美債更具「漲相」，統計期間表現00687B 國泰20年美債皆優於00679B元大美債20年，差距甚至來到1%。

選擇美債ETF溢價問題不可輕忽，長期高「溢價」將會影響長期投資美債的成果! 相比之下00687B 國泰20年美債，過去也較無溢價問題，因此使得在債券價格上彈時，有比較好的報酬表現。

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