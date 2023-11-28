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0056將換股…前150大市值有6檔尚未被選進！ 專家：鈊象（3293）可能性高

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

時序即將進入12月也是高股息ETF換股的重要月份，打頭陣的00878 從投信公布的持股名單發現有統一、南亞科、世界先進入選，股價也在隔天開始往上噴發。

而接下來將輪到另一檔重量級ETF 0056，也即將換股到底是哪幾檔會入選呢？備受投資人關注。

而我們要先從0056的換股邏輯來分析，依據下面這2個原則，我們來整理目前可能高殖利率清單：

1. 市值前150大

2. 資料庫預測殖利率排名前50檔

鈊象（3293）被選入可能性高？

透過清單整理中發現預測殖利率在6％以上、且市值前150公司且尚未被0056選股有以下公司：

長榮(2603) 預估殖利率 16.77％

鈊象(3293) 預估殖利率 7.43％

中美晶(5483) 預估殖利率 7.0％

瑞儀(6176) 預估殖利率 6.93％

新普(6121) 預估殖利率 6.44％

台肥(1722) 預估殖利率 6.24％

以上預估殖利率的算法採用如下：

1. 近三年平均現金發放率

2. 近四季EPS

預估現金股利 = 近四季EPS*平均現金發放率

預估現金殖利率=預估現金股利/目前股價

當天節目中，我跟盈利投資董事長鍾國忠依據目前的財務數據來判斷，鈊象(3293)被選入的可能性較高，主要是殖利率夠漂亮且獲利預期增長，受到青睞的可能性高，提供給各位參考！

預估殖利率超過6%個股名單全公開

0056可能會納入的個股清單中，超過6%殖利率個股到底有哪些？老師將清單分成四份8%、7%、6.5%、6%，喜歡哪一份就自己找吧。

清單將以下條件個股排除：

1. 三年平均現金殖利率低於5%

2. 近三季EPS為負值

預估殖利率的算法採用如下：

1. 近三年平均現金發放率

2. 近四季EPS

預估現金股利 = 近四季EPS*平均現金發放率

預估現金殖利率=預估現金股利/目前股價

預估殖利率破8%

預估殖利率破7%

預估殖利率破6.5%

預估殖利率破6%

提醒一下，預估值利率僅供參考，實際以明年五月現金股利宣布後為準，對預估有興趣就自己算算看吧。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處12；未經同意禁止取用轉載。

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