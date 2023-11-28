00934一下就衝破16元能賣掉賺價差？ 專家「不建議」：原因出在時間點

網友詢問，上個月認購了幾張標榜月配息的00934，想不到一掛牌就衝上16塊，不過距離首次配息還要等上大半年，建不建議目前先賣一趟，配息前再買回來？

答：

這其實是大部分股民都會遇到的情況，本來要存股的，常常變成賺價差；或是本來要賺價差，最後變存股。持股跌20%、30%、甚至50%，都是堅定持有；要換作是持股漲5%、漲10%，溜得比誰都快，最後股價創新高了，庫存一張都不剩。

00934這檔ETF全名為中信成長高息，任何一檔高息ETF設計的初衷都是為了長期持有，而它最近表現這麼強的原因主要有2個：

每當進入除權息旺季，這檔ETF選股就偏重在「高股息」；而除權息後到了每年第4季至隔年第1季的電子旺季，選股就偏重在「成長」。

所以這檔ETF一掛牌，就側重在「成長」屬性，搭上台股11月以來的多頭，造就一上來就開紅盤的榮景。其實它們設計這項「換檔」機制，大概率就是為了迎合歷年第四季台股的多頭行情，最近的上漲也算是符合最理想的情境。

回到網友的疑問，賺錢獲利了結當然沒問題，不過這個時間點到隔年第一季通常也是台股歷年表現最好的時候，雖然我也不可能保證這檔ETF有機會複製00929的走勢，不過正常投資邏輯，應該是汰弱換強，把賠錢的砍掉，換成賺錢的；而不是把賺錢的都賣光，這樣往往戶頭剩下的全是賠錢貨。

有句話說「讓獲利奔跑」，指的是賺錢的單應該順著趨勢續抱；要是留下滿倉的賠錢貨，代表一籃子都是弱勢股，先不論怎麼「跑出獲利」，光這一籃泛綠光的庫存進到2024年，可能都要衰一整年。

我的看法，00934的「換檔」機制本身就有著汰弱換強的作用，真的不用你去煩惱它是不是超漲或超跌，如果是以長期投資的角度持有，根本不用在意短線漲跌，要煩惱的反而是跌下來有沒有資金加碼；當然如果你是為了賺價差，以上都可以忽略。

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