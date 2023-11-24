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停止升息…美債ETF開始走升！ 專家：00687B、00761B、00725B、00726B有收益平準金

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

Fed(美國聯準會)於台灣時間 2023/11/02(四)公告 FOMC (美國聯邦公開市場操作委員會)最新會議結果，全部官員一致通過，將美國聯邦基金利率維持在 5.25%～5.50%，是自 2022 年啟動升息循環以來，第二次實施暫停升息。

總結本次 FOMC 會議再度暫停升息，利率維持在 5.25%～5.50% 區間，很大原因在於近期長天期公債殖利率攀升，對於金融的緊縮具有一定程度的效果。不過未來要持續關注持續性以及是否確實讓通膨保持下滑態勢。

緊接著美國勞工部11月14日公布，10月消費者物價指數(CPI)月增率持平零成長，低於9月的月增0.4％與市場預期的0.1％增幅。10月CPI年增率從9月的3.7％降至3.2％，低於市場預期的3.3％增幅。從數據看來通膨開始降溫，Fed很可能已經結束升息周期，美債殖利率也開始下降，相對的美債ETF股價也開始反彈。

由於目前美國利率仍在高點，此時美債ETF也會有不錯的殖利率，如果明年開啟降息循環，更有機會賺到資本利得，可以說是可攻(價差)、可守(領息)。之前和大家分享過，國泰投信為了保障投資人配息不被稀釋，和主管機關爭取到4檔債券ETF納入收益平準金機制，包含我幫媽媽買的00687B(國泰20年美債)、00761B(國泰A級公司債)，還有幫小女兒配置的00725B(國泰投資級公司債)，以及00726B(國泰5Y+新興債)。

為何要有平準金？今年以來債券ETF受到投資人的喜愛，導致規模持續成長，當然就有可能稀釋股利，納入平準金就可以避免股利被稀釋，而維持股利的穩定，對於需要穩定股利收入的投資人來說，可以說是一件好事！

再來就是這4檔債券ETF也可以增配資本利得項目了，對穩定股利來說也是利多。簡單來說，如果將來因為降息，導致債券價格上漲而賺到價差，價差也可以用來配息，國泰投信算是超前部屬，目的還是維持股利的穩定性。目前市場普遍共識，幾乎都認為美國升息已經見頂，12月也不會升息了。而且，最快明年第二季會進入降息循環，到時候長天期美債的資本利得空間就很值得期待。

不知道大家有注意到，00687B(國泰20年美債)也一併調整了配息月份，從原本的1、4、7、10月，調整成3、6、9、12月。因為是11月才生效，由於00687B今年 1、4、7、10月已經配過息，加上調整後12月也會配，等於今年會配5次息，不小心又多領了一次股利！

債券ETF今年真的是火紅，但是ETF就是基金，股價要參考淨值，所以記得不要買進大幅溢價的，不然就是「現買現虧」喔。從5月到現在，半年都已經過去了，但是有一檔美債ETF的溢價狀況都遲遲沒改善，溢價一度還超過5%，根本就把一整年的配息吃光光了，目前也都還是維持1~2%的溢價，投資人根本就是買貴了喔！大家買東西都會貨比三家，連10元匯費都想省，溢價的美債ETF千萬一定要避開喔。

其實各家投信的美債ETF，都是買進美國的債券，基本上是大同小異，只要把握一個原則「不要買大幅溢價的」，就對了。根據我的觀察，國泰投信的債券ETF，並沒有發生大幅溢價的情況，僅供投資朋友做個參考。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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