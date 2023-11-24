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00878換股是「幫忙抬轎」？ 網笑韭菜買法大酸：準備跌停

聯合新聞網／ 綜合報導
00878是全台ETF投資人數最多、規模排名第三大的ETF。報系資料照
00878是全台ETF投資人數最多、規模排名第三大的ETF。報系資料照

國泰永續高股息（00878）調整成分股，納入聯電世界先進、統一等3檔成分股。PTT網友討論，「聯電可以解套了」，有人預言「明天00878跌停伺候」，但也有人質疑這次換股根本是在「幫忙抬轎」，狠酸「騷操作，去年統一砍在6X，現在7X買回，真韭」。

00878是全台ETF投資人數最多、規模排名第三大的ETF。00878目前持有聯電1.2萬張，持股權重0.27%；持有世界先進0.6萬張，持股權重0.22%；持有統一0.6萬張，持股權重0.19%。00878連兩日減持開發金、宏碁、中鋼、南亞科等持股，市場推測恐有遭刪除成分股的可能。

一名網友PTT發文分享00878換股消息，貼文指出「00878剔除開發金、宏碁、中鋼、南亞科，納入聯電、世界先進、統一」。

其他人紛紛留言「統一又回鍋了」、「聯電，統一，最近頗噴呢」、「剔除的漲、納入的跌」、「開發金撐得住嗎」、「聯電43坐等拉抬」、「台泥怎麼還在」、「謝謝抬轎」、「開挖不會愈丟愈高吧」、「是抬轎還是出貨」、「難怪世界這樣漲」、「二哥跟世界有救了嗎」、「明天878跌停伺候」、「又來幫713抬轎統一了」。

還有人留言「878真的不是普通的韭，不過規模很大」、「公告後明天開始出貨」、「四海之內皆兄弟要幫忙抬轎了」、「世界公司不是說明年要配4.5嗎？這價位真的香」、「統一外資倒爽爽」、「難怪世界一直漲，我今天還空世界賺便當錢」、「竟然沒踢掉鄉民看好被踢的緯創」、「713感謝你」、「謝謝抬轎統一」、「騷操作，去年統一砍在6X，現在7X買回，真韭」、「878這是在抬轎？聯電、世界先進00919早就有了」。

PTT ETF 世界先進 聯電 開發金 00878國泰永續高股息

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