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00878成分股「三進四出」！ 專家提醒：換股期間約莫10天…籌碼面容易被過度解讀

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

現身了 00878納入聯電、統一、世界先進

22日00878很罕見地延後到8點多才公布持股，新增了聯電12,739張、世界先進6248張、統一6058張，本期「三進四出」名單確定。

這三檔都曾經是00878的成分，統一在去年11月才遭剔除，相隔一年再度納入，世界先進則是去年5月剔除，聯電則是2021年5月遭剔除，本次剔除的四檔今天(11/22)減少張數與減幅：

2883開發金-34,018張(-7.3%)，尚餘433,735張

2002中鋼 -14,585張(-7.3%)，尚餘185,961張

2353宏碁 -14,536張(-7.3%)，尚餘185,331張

2408南亞科 -4,951張(-9.1%)，尚餘49,507張

接下來這三進四出會霸佔「投信前十大買賣超」好幾天，而因為每天進出張數都非常龐大，目前證交所並未將屬於ETF的買賣分開列，主動和被動全部混在一起，所以遇到大型ETF在換股的時候，投信買賣超容易失真，無法真實表達投信的態度。

這段時間（約10天）也請特別注意，市場上容易出現籌碼面的過度解讀，其實這只是00878在定期換股，不需要大驚小怪！

00878歷屆調整名單
00878歷屆調整名單

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00878國泰永續高股息 ETF 聯電 1216統一 世界先進 中鋼 宏碁 南亞科

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