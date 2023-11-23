巴菲特短債增持36%！ 投資人跟上…00719B殖利率飆 三檔長短債搭配攻略

市場常常教導投資人，投資要跟著大戶走，若要講到美國市場大戶，那巴菲特肯定是大家最耳熟能詳的明星投資人，許多投資都在觀察巴菲特的持股變化走勢進而調整自身持股，甚至是預測市場趨勢。

巴菲特歷來喜歡經營穩定且具品牌價值的公司，因而能夠擺脫經濟波動影響的消費股一直受到股神的青睞，從波克夏的持股分佈來看，2012 年以前消費板塊的佔比一直超過 40%，但此後一路收縮，截至2023年Q3末，消費板塊的佔比僅剩 12%。

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然而根據最新 13F 持股文件顯示：

巴菲特旗下波克夏第三季清倉了消費型類股包括：通用汽車、動視暴雪、塞拉尼斯、億滋國際、嬌生、寶潔...等消費型類股 逐步將持倉重心轉移到了科技股上，蘋果以 50% 的部位持續成為波克夏的第一大重倉股 最重要的是，巴菲特 Q3 大量增持了美國短期債券

巴菲特Q3增持美國短債36%

資料來源：美證交所

今年來巴菲特的波克夏基金操作基本偏向防禦風格，不僅減少了股票持倉數，還囤積了大量現金，如今更出現相當有趣的現象，就是波克下基金在Q323竟然購買了數量不少的短期美國國債，截至2023年三季度，波克夏持有 1264 億美元短期美國國債，較去年底增加 36%，究竟波克夏，或著說巴菲特在想什麼呢？

資料來源：財經Ｍ平方

其實道理也不深奧，考慮到巴菲特對風險的重視，以及信奉安全性和流動性的價值準則，觀察上圖其實可以發現，現階段短期美債殖利率幾乎都有快5%的數值，這對於巴菲特來說確實具有吸引力，要知道美債作為無風險資產所提供收益率已經在今年正式超過了標普 500 的收益股息率，試想若能以無風險資產獲得股票市場收益股息率，這怎麼看都會是一筆不錯的生意對吧？但這對台灣投資人來說有甚麼啟示？台股也有投資於短期美債的ETF，觀察元大00719B即可發現，現在也有著驚人的4.6%殖利率可賺，尤其這個數字還是接近歷史新高的5.2%左右，是該債券ETF創立以來最甜蜜的時刻。

00719B高光時刻：4.6%殖利率躺著賺

資料來源：元大投信

首先我們可以在元大投信看到 00719B 的存續期間為「1.76 年」，這表示00719B大部分的債券存續期間都落在1.76年左右，這裡其實也隱含另一項意義，投資人可以理解成基準利率升降1%，該債券的價格將會漲跌1.76%的概念。從這點也可以看出，短債與長債在面對利率風險上的波動度差異。

不同於公司債券，00719B持有債券種類幾乎全部都是美國政府短期債券，債務人是美國政府，相比於「公司債」來說違約率是趨近於零的狀況，只要發債國家不違約，便必須每期固定支付利息，這裡也不同於股利會隨企業經營結果而有變化，債息在買入債券價格確定後就是固定的，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立固定收益部位，畢竟投資人的擔保人可是美國政府。

而關心到稅收的問題，債券ET也享有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，等於投資人若想作收債息，投入500萬的現金閉眼買，每年可以獲得將近23萬的收益且免稅，幾乎等於一個月加薪兩萬的意思。

00719B特色

受利率波動影響低 00719B近期殖利率接近歷史高點 不會隨價格高低債息配發減少 課稅優勢，可不被課徵二代健保費 總費用低，約為0.18%

長短債搭配：3檔美長債ETF

第四季度開始，全球金融市場受到利率政策影響逐漸減緩。儘管如此，聯準會仍認為美國的勞動市場過熱，因此將透過較晚的降息措施來冷卻經濟並抑制通脹，儘管市場已經押注明年美國最快將在5-6月迎來首次降息，但預測未來高利率的時期仍將持續一段時間，美國公債殖利率不會立即雪崩式下降，不過也正是這樣的總經環境，才能造就債券市場的獲利契機。

在美國貨幣政策尚未明確轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止加息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國長債價格將會在低檔區間震盪，不容易有更大的跌幅出現，投資人可以選擇採用不同期限的美國債券 ETF 進行靈活配置，將短期美國債券 ETF 與長天期美債進行不同比例的組合，特別是在明年美國降息前，可能較優先配置較高比例的短期美國債券 ETF，以享受4%以上殖利率與較低的波動，待美國正式迎來降息，長期債券也將走出高光時刻，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。

原文出處：巴菲特搶攻升息末，短債增持36%：00719B 殖利率再飆！3檔長短債搭配攻略

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