股市無穩贏不輸且零風險這件事？ 施昇輝「舉例說明」：有的…就是0056和0050！

投資有沒有穩贏不輸、零風險這件事？

有的。

如果你在2007年0056上市時，用25元上市價買進，一直持有到現在（我相信應該有這種人），已經領了21.55元的股息，只要再領3.45元，就完全回本了。

以這幾年的配息水準估算，大概再2年就回本。

換句話說，到了2025年，你的成本已經是0，爾後不就是穩贏不輸、零風險了嗎？

有人批評我說「還本」的想法沒有考慮通貨膨脹的因素。話是沒錯，但只要2025年0056股價至少還在25元以上，你18年來的獲利是100%，難道沒有打敗通貨膨脹率嗎？

0056當然不是賺最多的標的，但應該是最簡單能賺到很不錯的報酬率的標的。

其他高股息型ETF要幾年才能讓投資人還本呢？就要看它能不能經得起長時間的考驗了。

大家也別忘了0050早就還本了。

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