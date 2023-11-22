00878、00919、0056…三代高股息ETF比較！ 他：配息高又穩還能填息

老中青3代高股息大PK 0056、00878、00919

大家好我是小弱肌！

高股息的ETF一直是很多朋友的投資選擇，據統計單是排名前五的高股息ETF規模就已超過5,800億元，足以展現出國人對於高股息ETF的熱愛。

各家高股息ETF在今年普遍都表現得不錯，00919也繳出了年化配息率10％的成績單，如果想要打造月月配息的朋友也可以考慮0056+00878+00919的新組合喔！

00919截至10月底可分配投資收益還有2.23元，如果按照每季發放0.54的高配息還可以發放四季，00919的經理人也公開表示到明年六月都還是會維持至少0.54元的配息，這樣穩定且高配息的表現可以讓投資人更好的來規劃自己的金流分配。

許多朋友也會擔心收益平準金的問題，不過隨著11/1 ETF新制上路後，過去的收益平準金之亂可望解決，投資人也能更清楚的看到自己的配息來源。

小弱肌滿喜歡00919的選股邏輯

第一層

上市櫃市值前300大企業 日均成交量>8000萬 近四季ROE>0 單一個股權重上限10％

第二層

12月：觀察台股前三季已公布當年度EPS，鎖定高EPS成長率的高息黑馬，超前部屬點燃填息火種。 5月：5/20前企業宣告高股利後，精準卡位高息股，透過除權息旺季領高息，並將領到的息平穩分配至後四季。

結論

總和來說，00919到目前為止在高股息的ETF中算是有很不錯的表現，從經理人的訪談中也可得知00919或許不是單季配息配的最高的ETF，但是期望配的高，配的穩，可填息，走出00919自己的風格！

這裡要提醒大家購買高股息ETF時，在填息的表現尤其重要，我們未來還是要持續的觀察00919是否能維持穩定高配息的好表現及每次的股利發放後是否能填息與能否經過空頭年的壓力測試喔。

因仍有可能納入景氣循環股，高股息ETF還是要注意有無填息，過去配息率不代表未來配息率喔！對小弱肌來說投資方式只是一種工具，選擇適合自己的方式才是最好的。

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