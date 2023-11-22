00919上市至今飆漲42％！ 專家讚「超越大盤」：股價有成長性配息又穩定

今年高股息ETF如雨後春筍不斷的湧出，也廣泛受到投資人的喜愛，原因在哪裡呢？主要是配息率不錯之外，甚至還有很迷人的價差。原來高股息ETF也會不斷的進化，已經超越印象中「股價牛皮、配息比大盤好一點」的古早看法了。

要知道投資股票主要賺兩種錢：股利、價差。兩者合起來的總報酬率當然是越高越好，超越大盤就更好，表示有超額的報酬。拿最近非常熱門的00919為例，它自2022/10月成立，統計到上周五(11/17)，累積漲幅超過42%，相較於同期間大盤約33%漲幅，可以看出表現是優於大盤。

不過投資人購買高股息ETF，有賺到價差當然是很好，但最主要還是想要有穩定的股利現金流，除了幫自己加薪之外，可以幫日常收活的開銷買單。所以還是要觀察它的配息表現，下面兩點我覺得很重要：

1. 配息水準是否優於同類型商品？配息率越高表示可以拿到更多的錢，當然配息也需要填息才算有賺到。00919上市以來累積報酬率高達42%，有賺到價差就表示有填息。 2. 配息水準是否可以維持，還是只是單次配很高，但是沒有續航力而忽高忽低？配息的重點在於穩定，投資人才可以做好資金的規劃，例如00919上市以來連續兩季每股配發0.54元，如果持有100張就可以領到5.4萬元，想要領多少股利都可以自行規劃買進的張數，這就是股利穩定的好處。

股利就是一股現金流，可以幫助你繼續存股、幫薪水加薪跟支付退休金，因此高股息ETF「配息穩定且可預期」就很重要。例如退休族需要穩定的股利收入，來支付退休生活；中壯年的上班族也可以靠股利支付房貸、小孩教育費…等日常花費。在基本開銷都是差不多的前提下，如果ETF的配息是忽高忽低，要怎麼樣安穩支付這些開銷？

幸好投資人的心聲基金公司也都聽到了，高股息ETF不只要配得高、還要配得穩，所以我觀察到不少高股息ETF的配息模式都慢慢走向穩定。像是00878，最近2年的配息水準大概落在0.3元(季)上下；0056儘管已經改成季配息，但是每年大概在2元上下。當然以上是我自己的觀察，實際配多少股利，還是會根據每年台股整體的配息率、以及ETF的股價而有所不同。

那麼，ETF配息金額是可以預估的嗎？其實ETF就是先拿到成分股的配息，存在ETF的淨值裡面，然後再配發給投資人。所以投資人可以參考一個數字，叫「可分配投資收益」，有平準金機制的高息ETF都可以查到這個公開的數字(0056、00878、00919和00929都有)，這個金額可以做為該檔ETF的配息來源，所以換句話說，「可分配投資收益」是配息的本錢。

拿00919來做一個例子說明，因為帳面上還有2.23元的可分配收益，如果維持每季配發0.54元的金額，00919可以再配四次(季)0.54元(2.23/0.54=4.12)，而且四季之後，明年00919又收到成分股的配息(又可以再配四季了)，於是就可以持續穩定的配息下去。

當配息的金額穩定且可預期時，你也能判斷現在ETF價位是不是合理。以00919來說，假設後續四次都配0.54元，0.54*4=2.16，意思是你持有一年至少可以領到2.16元，那你在21.6元以下買進，股利率就是2.16/21.6=10%，在24元以下買進，就是2.16/24=9%，算起來是非常高的配息水準，早就超越元老級的高股息ETF。這也難怪今年以來，00919規模可以從30億成長到525億，因為它切合投資人的需要：要高息、要穩定！而且上市以來股價還有成長性。

最近幾年連續發生俄烏戰爭跟以巴衝突，戰爭引發的通膨更會導致生活困難，在通膨率高過利率的還境下，錢只會越存越薄。一般人更要努力存高股息ETF，讓一籃子的好企業來幫你賺錢，你才可以幫自己加薪，並有餘裕規劃退休生活，才不會成為「下流老人」，你才能夠掌握自己未來的人生。

現在高股息ETF這麼多，挑選的重點還是ETF所追蹤的指數，指數會決定成分股跟權重，影響到ETF往後的表現，至關重要。群益台灣精選高息ETF基金(00919)會在5月跟12月調整成分股：

5月底：5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告，5月底指數立即調整持股，精準鎖定今年高股息成分股，完全不漏接。 12月底：篩選當年度前三季已公佈EPS，且成長率高的公司，超前佈署將它們納入成分股，瞄準明年「股價成長+高息配發」雙利多。

從上面的說明，可以發現00919的指數特點：精準高息（使用董事會公告股利，而非指數公司預測）、精準卡位（5/20公佈完股利後，就馬上審核持股，把真正的高股息的納入）、精準領息（只納入未除息的股票，每分錢都可參與除息）。而且指數是一年「只換股兩次」，不會產生過多的換股費用(手續費、交易稅)，除了高息之外還可以幫投資人省錢。00919上市以來報酬率高達42%，優異的指數是功不可沒。

下個月00919又要除息了，實際配息應該是12/1公告，我覺得既然前兩次都是0.54元，這次應該也是0.54元了！至於要不要買進你可以自己判斷：它股價有成長性嗎？配息穩定嗎？配得夠好嗎？如果答案都是肯定的，那有何不可呢？

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