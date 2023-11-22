00878填息了…僅花費4天！ 他：ETF受益人數創歷史新高
00878雙喜 4天填息+受益人數創ETF歷史新高！
上周台股順利迎來萬七，也帶動ETF投資人數持續攀升，知美的核心定期存股ETF00878，股東數更是再次突破ETF市場歷史新高。
總受益人數118萬！近逼台積電股東數122萬人，00878身為全台最多人持有的ETF，是否能夠繼續挑戰，成為全台投資人最多的一支股票？
00878上周增加近1.3萬受益人數，近一個月成長超過4.2萬人，奪下周冠軍、月冠軍成長王。
高股息ETF不斷推陳出新，00878透過穩定的配息與淨值成長，整體持股周轉率相對較低，不透過大量換股的方式拉高配息，維持高穩定配息同時，受益人數不斷持續增加，成為最多投資人新的存股選擇。
21日日00878盤中來到20.69元，再次順利完成填息。
隨著11/16除息後，00878價格因除息完降低，知美月底依舊會按紀律持續布局，累積更多單位數，提升長期投資效率。
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