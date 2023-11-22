00878填息了…僅花費4天！ 他：ETF受益人數創歷史新高

高股息ETF備受投資人青睞，不同標的的報酬率也不盡相同。PTT網友打算出清00878、改買00919，他目前00878持股賣出的價差報酬達30萬。其他人則支持表示，「先賺起來再說」，但也有人說，「等00919經歷一個完整的多空循環也不遲」。

2023-11-21 07:41