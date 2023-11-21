00919+0056+00878「自組月配息」有什麼好處？ 她分析為何「這檔」人氣爆紅原因

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，近期新聞版面上滿滿滿滿的復華台灣科技優息（00929），讓不少人忽略了群益台灣精選高息（00919）的成長幅度更是逆天，剛滿一歲的它跟剛掛牌相比，規模大增1284％，受益人數暴漲1925％（截至2023.10.20），可說在短短時間內就從一株小樹苗茁壯成一顆讓人無法忽視的高股息巨樹。

是什麼原因讓00919有如此高的人氣？想實現月月領息的目標可以怎麼搭配呢？

自組月配息0056+00878+00919

綜合參考規模和受益人數排行榜，從最主流的三檔開始，巧合的是最熱門的季配高股息ETF除息時間正好錯開：

0056配息：1、4、7、10月 00878配息：2、5、8、11月 00919配息：3、6、9、12月

這樣就能實現月月領，再來是有感加薪：

小資族可以把加薪一萬元當成第一個里程碑，完成後再逐步提高目標，參考這三檔的股價，用最近一次配息試算，投入約121.34萬元，平均來看每個月能替自己加薪一萬元。

圖表只是簡單推估，幫助高股存股族擬定存股計畫，實際上股價上配息是會持續變動的。

組合三檔最熱門高股息ETF一樣能實現月月領息，加上納入收益平準金，有助穩定現金流，還有個優勢是持股比較分散，能提升產業涵蓋度，降低投資風險，可以發現在追求高股息的路上。

各顯神通：0056預測未來；00878參考過去；00919則更重視現在。

儘管從選股邏輯上來看，稱不上是「互補」的選擇，但相信會比投資單一產業更全面一些。

00919資本資料

群益台灣精選高息 成立時間：2022.10.13 上市時間：2022.10.20 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣精選高息指數（臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數）

每年5月和12月進行成分股的審核與調整，1年配息4次，除息是在3、6、9和12月。

00919三大看點

1.配息表現

00919人氣爆發的關鍵在於配息表現，一起來檢視今年的成果。

00919在成立180天後才依淨資產價值進行收益分配評價，配息上第一次除息發0.54元，換算年化配息率10.66％；第二次除息0.54元，換算年化配息率9.88％。就算用比較低的數字看，在高股息ETF中也是蠻突出的存在。

雖然00919才上是一年配息2次，不過可以觀察它追蹤的指數，了解過去的殖利率大概是什麼水準。

根據群益投信的回測資料，從2017年至2022年台灣精選高息指數，不論次在單一年度或是6年的平均表現，都領先台股大盤、臺灣高股息指數和MSCI臺灣高股息精選30指數。

2.兼顧配息穩定有續航力

00919在第一次配息時年化配息率10.66％就有很多討論，有人期待能貫徹高股息特色，也有人擔心這只是曇花一現。

秘密就藏在淨值組成中，其實官網就能查到了，10月20號這天來看，可分配收益是2.24元，這個金額可做為後續配息的來源，簡單用估算，如果把2.24除以4，等於0.56，意思就是如果把這金額平均分配到後續四季，00919是有配0.56元的實力。

另外這2.24也不會縮小變成0，因為到了明年除權息旺季，成分股又會完整參與除權息，到時候「可分配投資收益」又會再度增加，就像水庫在雨季進水，就有足夠的活水再配發。

3.成立一周年，淨值持續成長

雖然00919分類屬於高股息，不過指數有納入獲利能力指標，12月換股時則會依EPS成長率來挑選，回顧過去這一年，那是收穫滿滿，可以看到淨值趨勢向上成長。

從15元上升至20.17元，中間還經歷了兩次配息，想必投資人對00919這一年來所交出的成績單，應該是非常滿意。

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