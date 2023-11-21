00878未實現損益已賺30萬…出清換00919可嗎？網曝此「最佳時機」

高股息ETF備受投資人青睞，不同標的的報酬率也不盡相同。PTT網友打算出清00878、改買00919，他目前00878持股賣出的價差報酬達30萬。其他人則支持表示，「先賺起來再說」，但也有人說，「等00919經歷一個完整的多空循環也不遲」。

一名網友在PTT發文表示，他投資00878三年，手上持股102張，均價在17.71元，以目前股價20.69元試算，投資報酬率已達16%，價差約30萬。他正考慮賣出持股，改投資00919。

該網友表示，00919配息0.54元、00878配息0.35元，以現有張數來看，00989一季少領1.9萬元，但是00878上市時間比較久，00919則是去年上市，配息0.54也只有保障四季，價位更是被炒高，因此他也很猶豫是否改買00919。

其他人則留言「先賺起來再說」、「價差30萬，我就換了」、「賣一半買一半」、「賣掉空手」、「16%都賺爛了，不賣要傳家嗎」、「問就是賣，不賣永遠一直想這個問題」、「00919的因子比較好，建議換」、「我878都換成919了。但還有搭配其他ETF配置」、「都存，我878存滿100張後，現在是56+919+929一起存」、「是傻子都會賣，878前一陣子又到20下，真心建議現在起來就趕快賣」。

有網友給出其他意見，留言「賣掉換006208比較穩」、「換這幹嘛沒意義」、「有價差了是要換個鳥」、「等919經歷一個完整的多空循環也不遲」、「不如換929」、「929還比較實在」、「我自己是878賺了換713」、「713比878漲更多」。