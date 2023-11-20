00878、0050、00713、00692…市值、高股息型ETF各存三檔！ 他：報酬和現金流全都要

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聯合新聞網／ JK理財
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

如果要懶人理財在家耍廢領股息，最佳解就是「定期定額」買ETF

4個月前，JK決定定期定額買6檔ETF：

大盤指數ETF（不會錯過經濟長期成長）：

元大台灣50（0050）+富邦台50（006208）+富邦公司治理（00692）

高股息月月配（讓現金流越來越穩健）：

元大高股息（0056）+國泰永續高股息（00878）+元大台灣高息低波（00713）

JK投資計劃就是定定額，6支人氣ETF再視情況逢低加碼。

0050、0056、00878市值都破2000億不用多說，6208管理費低，713湊齊月月配，692則是信任治理評鑑！

月領一萬 分別買幾張？

上圖預估要月領1萬股息，6檔ETF各要買幾張。

但對於執行定期定額的我們來說，還是無法預估1年甚至10年後，月現金流會是多少？

因此我針對每月定期定額，五千、一萬、一萬五，估算1、5、10年後的成果！（JK目前的現況：6檔ETF每個月各買一萬五）

定期定額只是個強迫自己持續買入的手段，用閒錢投資並可增加投資預算強迫自己股息再投入！

每月定期定額五千

每月定期定額一萬

每月定期定額一萬五

結論

1.高股息ETF總報酬，可能輸市值型ETF，但如果單看現金流，可能會多出1倍，就看每個人的需求，選擇沒有對錯（小朋友才做選擇，JK兩個都要）

2.JK策略：6檔ETF每月定期定額各一萬五，細算才發現連續定期定額10年，平均月股息40224元比像的少（只好持續開源，並逢低加碼！）

3.仔細列表後發現目標「年領60萬股息」，可預期10年內一定會達成？希望在2030前提早達成！

◎本文內容已獲 JK理財 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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