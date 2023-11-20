靠00929年收破百萬「月領100K」要幾張？ 他：被動加薪一萬成本約161萬
00929 超狂月配10萬加薪表！
Hello大家好，我是知美。
00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7%~8%之間。
00929超狂月配10萬加薪表
採用11/08收盤價格17.71元計算
想要月配1萬，年配12萬
需要持有90.910張，總成本161萬0017元
想要月配3萬，年配36萬
需要持有272.728張，總成本483萬0013元
想要月配10萬，年配120萬
需要持有909.091張，總成本1610萬0002元
小提醒：以上計算採用00929成立以來配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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