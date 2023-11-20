00757股價創新高…專家持有年化報酬率達15％：耐著性子分批往下買零股！

小麥要抱得夠久，才能變現

最近台股重新收復一萬七千點，我所持有的統一FANG+（00757）股價持續創新高，這幾天陸續獲利了結一些，作為明年新家的家電基金。

賣出股票時還真有種苦盡甘來的成就感，腦中不禁浮現德國證券界教父科斯托蘭尼的一句名言：「下跌時，沒有小麥，上漲時，也不會有小麥。」

很慶幸在00757下跌時自己耐著性子分批往下買零股，積極囤糧奠下基礎，才能在近日大漲時有股可獲利了結。但我覺得想要歡喜收割，除了逢低持續加碼外，最難的是買進後要堅持得「夠久」，才能等到豐收的碩果。

因為股市不是直線上升與下降如此單純、好推論，即便是長期趨勢向上的產業，股價也需要上下震盪幾年才能突破自己新高。（台積電盤了快兩年，還沒突破688元）

小車自2021年8月47.54元買進00757，歷時兩年三個月，漲至15日站上63.55元新高，年化報酬率約15.62%。然而這段過程並非是天天緩漲如此美好，而是整體趨勢向上，以放大鏡檢視卻是上下震盪激烈。

00757自47元一路爬升到2021年11月的55元突破當時新高後，價格便逐漸下修到2023年1月的32元，緩跌過程超過一年，後來才緩漲至2023年7月突破60元創新高。

以我個人為例，下跌時要持續撿小麥或緊抱持股堅持近乎兩年，才能等到股價下一個新高。但凡過程中撿了小麥，卻不能長久持有的人，很有可能撐不過恐慌就著急認賠殺出。因此，局外人從歷史回溯角度

來看，下跌撿小麥並長期持有是件簡單且理所當然的事；但以心理的角度而言，撿了小麥，還要克服恐懼並耐心持有到開花結果，不是件容易的事。

至於箇中滋味「如人飲水，冷暖自知」，只有實際用真金白銀買進過的人，才能體會其不易。

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