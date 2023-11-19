台股ETF 配息大公開

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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上市櫃公司連續兩年股利發放超過2兆元，加上ETF人氣紅不讓，帶動台股ETF股息跟著寫新猷。據統計，今年來包括元大台灣50、國泰永續高股息等15大台股ETF，合計配息金額突破500億元、來到529億元，為史上最佳。

法人分析，今年台股ETF配息將創下兩紀錄：一是元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息三大巨頭配發百億元股息；二是整體台股ETF的配息金額超過500億元，都是台股史上頭一遭。相關受惠近600萬名投資人股息入袋。

今年來台股ETF規模快速成長，特別是市場對收益需求大增，造就ETF熱況，包括市值型的元大台灣50，高股息型的元大高股息、國泰永續高股息等規模表現屢創紀錄。

新發行ETF也多強打收益，今年一共11檔台股ETF成立，過半數都是投資在高配息標的上，首檔台股月月配的復華台灣科技優息、成立僅150個交易日就突破千億大關，帶動整體台股ETF規模將奔1.35兆元。

截至17日為止，計有15檔配息型的台股ETF規模在百億元之上，檢視今年來配息表現，已有多檔ETF配息超過十億元。

配息金額最高的是元大高股息，今年由年配改為季配，分別在7、10月除息，累積發放高達147億元的股利，連續兩年發超過百億元的股息，蟬聯年度配息王。其次是國泰永續高股息，今年2、5、8、11月共四次合計配出130億元股利，配息金額首度突破百億元大關。元大台灣50，在1、7月除息已經配出105億元的股息，配息金額亦為首度突破百億元。

富邦特選高股息30、國泰台灣5G+兩檔配息金額也超過20億元；10億元之上的也有復華台灣科技優息、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、富邦公司治理等。

全年台股ETF累計發放股利已超過500億元，若加上復華台灣科技優息11、12月兩次配息、群益台灣精選高息及元大台灣高息低波的12月配息，以這三檔過去一次配息結果來推估，這三檔全年配息金額都將突破20億元，帶動整體配息金額更上看560億元。

高股息 月配息 ETF

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