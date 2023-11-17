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00929每月穩定發錢還順利填息…更交出正報酬！ 專家籲行動：千億的資金並非傻瓜

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

投資老說「早知道」，贏家都變輸家囉。00929月月配息0.11元，老天送你「早知道」還在等什麼？

前陣子美國CPI數據公布，市場一陣驚呼，數據比預期降得更多，股債聯手雙漲，連台股也趁此氣勢一舉飛越17000點，有沒有發現又一堆人在說「早知道」，人生哪來這麼多早知道。

00929截至11/16 累計的收益平準金還有0.79元可以配，上巿以來每次配0.11元來看，再配到明年6月應該都沒問題，接著6-8月就是年度除息旺季，你早知道除息又可以再領一波，這些都是老天送給你的早知道，人生只有行動才會改變命運。

歐洲股神科斯托蘭尼曾說：「下跌時，沒有小麥的人，上漲時，也不會有小麥」

沒有在平常就做布局的人，財富重分配的時候自然就跟你沒關係啦！

為了擺脫這樣宿命輪迴，我當工程師時必用的PDCA流程送給你，當成改變人生的投資執行口訣：

P：Plan-作出計畫

D：Do-執行計畫

C：Check-檢查確認

A：Adjust-調整改善

找到一個好標的物，確實執行、反覆確認、時刻微調，這就邁向成功的步驟囉！

標的物的部分，可以考慮用00929月配息機制，創造出回饋刺激的機制，每個月都有股利入帳，對於投資動機的正向強化很有幫助。

更何況呢，我們之前說過了，這是一檔不到半年就達成千億規模的傳奇ETF，你以為這些高達千億的資金都是傻瓜嗎？要是只靠打廣告就能創造千億規模，那你也太小瞧這些Smart Money，00929可是創下八大官股連續12周買超第一名，沒點三兩三的本事，哪能獲得資金的青睞。

成立以來月月配息0.11元毫不中斷，而且每月都順利填息，用實力證明一切，更恐怖的是，從六月成立以來，幾乎每月都交出正報酬，你沒看錯是幾乎每月喔！

上市至10/31含息報酬高達16.11% 不但讓你拿息連資本利得都有

六月上市至今的每月績效（以報酬指數計算）：

6月：0.61%（6/9~6/31）

7月：8.31%（6/30~7/31）

8月：1.81%（7/31~8/31）

9月：3.68%（8/31~9/28）

10月：0.95%（9/28~10/31）

(註) 資料來源：Cmoney、證交所，排除乾淨能源類ETF；計算方式前一個月最後一個營業日~該月最後一個營業日的日差幅：收盤價

我前幾天在看YT的時候，聽到大話西遊中有段話這樣說：「曾經有一段真摯的愛情擺在我的面前，我卻沒有珍惜，直到失去才追悔莫及；人世間最大的痛苦莫過於此。」

換成00929這檔投資商品就變成：「曾經有一檔很讚的產品擺在我的面前，我卻沒有相信，直到漲上去了才追悔莫及；人世間最大的痛苦莫過於此」

15塊的時候，沒有相信

16塊的時候，沒有相信

17塊的時候，沒有相信

18塊已經近在眼前，你願意相信了嗎？

這檔產品又即將除息0.11元，該怎麼做不用我說了吧，擺脫早知道，邁向行動迎新生，做就對啦！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金 CPI

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