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00713名叫「高息低波」…價格表現卻這麼強？ 專家：因選股邏輯發揮效果

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

16日我再買進了一些00713，買進價格在48.x元左右，在平盤附近，因為我覺得現在持有的有點少，所以才會想要多買，補足一下數量。

這次ETF月月領息的組合，到現在買已經四個多月了，有大大最近才知道除了0056、00878以外，我還有買這一檔00713，一定是沒有認真在看我的貼文齁；而且其實少這一檔的話，也沒辦法月月領息了！

最近00713最近價格創高，昨下午有大大看到我買進以後，私訊問我（盤中我有在app先紀錄買進訊息了），這樣是會變成在追高嗎？

其實買ETF的策略沒有改變喔，一樣是每個月定期定額，只是因為00713買到的數量比較少，16日多買一些平衡、微調一下，因為不是買太多，不會把平均成本墊高太多，經過我自己的衡量後是沒問題的，而且定期定額策略還在執行，未來也會繼續買進，ETF下跌會買到便宜一點、上漲就會買的貴一點，所以買在什麼價格，其實我們沒有辦法決定，我們能決定的只有買進的數量。

另外，為什麼00713叫作「高息低波」，但價格表現卻這麼強；其實之前也有提到過，事實上觀察這兩年多的報酬率都是勝過大盤的。

因為00713的選股，除了有股價波動、股利、營運穩定這3個因素以外，也還有再用公司的獲利能力、ROE、營運現金流量…等等的條件來找股票，選出來的每一檔都是有基本面、穩健度也夠的股票，同時避開景氣循環股。

今年下半年00713相較於其它高股息ETF，價格還能繼續創高，也是因為選股邏輯發揮效果，雖然六月一次就換了21檔成分股，但也把很多AI伺服器概念股漲幅較大的強勢股都換掉，尤其持股最多的緯創，甚至連虧損的新光金、沒有配息的開發金都剔除了，換成基期低表現也穩健的電信股、民生消費股和食品股，讓選股邏輯恢復成「高息低波」的配置。

這個結果看下來是好的，能維持高股利又有賺到價差，不過因為一次換這麼多股票，可能比較需要擔心的就是內扣費用，這個我也會再持續觀察一下。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 季配息 ETF 大盤 報酬率 選股邏輯 內扣費用

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