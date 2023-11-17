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00929買進合理價格為多少？ 他用年化配息率估算：5％的話落在26.4元

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00929最新合理價格多少？

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7%~8%之間。

最新合理價格計算：

5%以下年化配息率，價格區間26.40元以上

5%~6%年化配息率，價格區間22.00~26.40元

6%~7%年化配息率，價格區間18.86~22.00元

7%~8%年化配息率，價格區間16.50~18.85元

8%~9%年化配息率，價格區間14.67~16.50元

9%以上年化配息率，價格區間14.66元以下

小提醒：實際配息金額以復華投信官網公告為主，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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