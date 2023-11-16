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00929收益平準金高達84％多…配息左給右手是真的？ 專家揭「關鍵原因」

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

編按：原發文時間為11月11日，00929於15日公告公告11月的數字，以下圖表已更新。

00929 10月配息平準金84.75％ 算不算高？

11/11凌晨很多人應該都已經收到10月份的收益分配通知書，結果這一次只有「股利54C」和「收益平準金」這二項，沒有配價差也沒有資本公積，剛好是一個完美的範例來評估平準金比例

我們依據通知書計算出10月配息當中：

股利所得54C（紅桃）佔15.25％（每單位約0.01677元）

收益平準金（黃桃）佔84.75％（每單位約0.09323元）

但要注意！平準金比例高低不能只看絕對數字，必須同時考量「單位數變化」：

初值：第一次配息評價日（6/30）發行單位數：54.92萬張

終值：10月除息前一日（10/23）發行單位數：535.26萬張

期間單位數成長率874.6％=（535.26-54.92）／54.92

這個分配結果完全符合上個月底（FQ80）影片中的預估，在單位數爆增8.7倍的情況下，平準金（黃桃）比例果然繼續上升到8成以上。

從表格當中也可以清楚看到，929在平行宇宙的分身「929’」，因為沒有安裝平準金（沒有黃桃的部分），同樣面臨單位數爆增8.7倍的情況，10月配息將被稀釋到只剩0.01677元，也就是一張只能配不到17塊，扣掉10元匯費只剩7元。

以一檔標榜「高股息月配」的ETF來說，如果配息越走越低，才打到第4局，一張就被稀釋到只剩20塊不到，那還會不會出現「150天破千億」的驚人記錄，答案或許已經很明顯。

好在從第5局開始，大家不用再等通知書了，因為929的11月除息排在11/21（二），所以最晚在11/17（五）就會公布答案。而截至11/10為止，929的單位數繼續膨脹到571.9萬張，膨脹率攀升到941％，如果11月一樣「沒有配價差」，那可以預期11月的平準金比例仍然會維持在8-9成，甚至持續到12月。

不過明年1月即將出現一個「新變數」好像很少被注意（不是選舉），這裡先賣個關子，資料已經在整理中，我們近期會特別用一隻影片來分析。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00929復華台灣科技優息ETF 收益平準金 月配息 54C 價差 除息

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