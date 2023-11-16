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00929每月穩定「複製貼上配0.11元」！ 專家卻示警：7％殖利率不能當未來可預期收益

聯合新聞網／ 小股東
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00929規模突破千億再度成為話題，最為吸引人的莫過於每個月複製貼上的配息金額0.11元，以11/10收盤價計算，其殖利率為7.5%。

穩定，是為可貴。試想若00929能夠在未來長時間給予投資人穩定的7.5%年息，在投資巿場確實無可匹敵。(如下圖左)

資料來源:復華投信官網
資料來源:復華投信官網

我們本週的分享主角也並非針對00929，而是對高息ETF的殖利率合理性作探討。而既然00929眾所矚目，我們就以00929為範例來推算其殖利率的合理性。

本專欄的讀者，若有遍覽專欄內的文章，應該不陌生於我對ETF的註解：ETF只是一個被動式的投資組合，ETF的靈魂永遠在其成份股。

所以先補充一個主題外項目:買ETF的成本要點在於其【淨值】，而不是ETF的巿價，如果ETF的巿價溢價於淨值，那即表示你(買貴了)。

ETF的淨值組成內容

如上圖右(以00929為例)，ETF的淨值組成:面額+收益平準金+資金損益平準金

面額：顧名思義就是原始募股的發行面額及實收股款

收益平準金：這大家耳熟能詳了，就是為免基金流通量膨脹而稀釋配息所設立來預備配息用的金額，這部份的原始立意就是搭配派息用的。

資本損益平準金：因資本運作而發生的所有損益都放在這裡了，包含實收利息、實收股息、已實現投資損或益、未實現的帳面損或益以及應扣的各項費用。而在這項目裡的前三項：利息、股息及已實現損益是可用予配息的。

ETF可用於配息的項目

利息收入：ETF為追求投資績效貼近追蹤指數，必須維持高持股水位，以00929為例11/9的現金部位僅1.3%，所以利息收入微乎其微。

股息收入：這是ETF主要配息的來源，此即ETF成份股的實配股息

收益平準金：此項資金的身份乃是為了平準於成份股配息時，該ETF當時受益份額所受的股息額度。也就是說收益平準金的任務是讓ETF在成份股派息後新增的受益人仍可等額的享受股息。所以收益平準金不可能作為拉高殖利率的要件，否則就是不折不扣的拿自己的左手配給右手了。

已實現投資損益：這部份可用予配息，因為投資收益已實現了。這也是ETF買入成份股到賣出成份股存在正值價差時，所能享受的資本紅利。

我們可以對ETF配息作一個小結

ETF的受益單位配息主要來自於成份股配息。我們假設成份股配息總金額換算之ETF殖利率為5%，而ETF卻配出高於5%的年息，則多出來的部份合理主要來源是已實現投資收益。

我們以00929作為範例(我們暫時忽略權重，並且僅以前十大成份股作試算)

資料來源:復華官網+作者整理
資料來源:復華官網+作者整理

表格內容為00929前十成份股近三年、五年及十年的平均殖利率，近三年較高乃因疫後的商機，諸多消費性電子產業獲利創高所致，加諸聯發科連續四年每年加發16元的特別股息等加乘作用。如若我們以此十大成份股所有殖利率數據作計算，暫且忽略權重，其殖利率總平均概為6.48%。以此可理解這十大優質的高股息個股年均殖利率概為6.48%。

我們甚至可以廣泛一點來定義，台股高息ETF的殖利率，只要明顯高於6.48%（例如8%或10%以上者），必有其特殊因素使然，並且不會是長期穩定存在的現象。

至於00929在配息年化%達7.5%的合理解釋即是在本年度6/30換股時，汰換的仁寶、華碩、技嘉、廣達等，因存在不小的價差而取得了可觀的【已實現資本利得】。這是合理，也是投資人應得的。但我們的建議是投資人不應把今年度年化7.5%設定為未來長期可預期的收益，否則可能會有不符合預期的風險。

◎本文內容已獲 小股東的大投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金 殖利率

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