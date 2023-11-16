能6戰4勝大盤…00713是真的「有點東西」！ 專家曝缺點：除了這個什麼都好

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

最近00713還原漲幅默默創新高了，怎麼說是「默默」呢？

因為有個好朋友私訊問我「要不要先把手中的713賣一趟？」

我才納悶，怎麼好端端的要賣股？攤開走勢一看，哎呀！原來是創新高了。好傢伙，套牢的時候都是100%堅定持有，結果開始賺錢了就搶著脫手。

我問他「為什麼要先賣一趟？」

他說「感覺高點到了」，還反問我「高賣低買，怎麼輸？」

我這人最怕「感覺」，畢竟這詞兒讓我們過去在人肉市場吃了不少虧。不過看他心意已決，也就不囉嗦，要賣便賣吧

00713今年表現可說是「後來居上」，其實我對這樣的結果一點都不意外，因為這檔ETF過去6年在所有高息ETF當中，2年拿下第1，另外2年拿下第2；到了今年由於新掛牌的商品比較多，只拿到第4，不過這是高息ETF從7檔暴增到11檔的結果。

如果換作和大盤相比，過去6年只有輸2年，差距比較大的2020年，是因為當年度台股走了整年的「拉積盤」，偏偏00713沒有台積電

一檔高息ETF偶爾贏大盤1年沒什麼好說，但是6年可以贏4年，說明它的編製規則確實「有點東西」。

過去我們也拆解過，這檔ETF雖然名為「低波動」，但它不是持有一籃子「牛皮股」，這個低波動的意思是「最小化投資組合波動」。

有趣的地方在哪裡？

不同於大多數的高股息ETF在今年最大化持有AI概念股，在漲幅排行上比拚，00713早在6月份就把一票AI概念股剃除，換上了紡織、網通、銀行、食品等相對低基期的股票。

這也是為什麼8、9、10三個月份AI股大幅下跌，其他高息ETF股價頻頻大怒神，713卻每天不動如山，後來還能創新高的原因。

很多人不買這檔ETF的原因就一個，太貴了，現在便宜的選擇也不少。

不過我的看法比較不同，貴有它的道理，正是由於它的編製規則，使得淨值年年大幅成長，才會買不到便宜的價格。

「貴的東西，除了貴，什麼都好；便宜的東西，除了便宜，什麼都不好。」

投資不也是如此嗎？一檔ETF如果長年都有天花板無法創新高，那它怎麼會是長期投資的好標的呢？

而且現在零股交易其實非常方便，貴根本不是什麼大問題。

今年也快結束了，我的結論依然沒變，00713毫無疑問仍坐穩高息ETF第一梯隊。然後不要輕易賣出，因為你很難等到機會再買回來。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 大盤 台積電 概念股

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