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ETF是糖衣也為毒藥！ 專家用00929舉例：追溢價超過「這％數」只能說很勇敢

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

編按：原文發文時間為11月9日

買到高溢價ETF的一樣虧損，買ETF，規模突破3.2兆新高，光今年成長快1兆元，來看台股ETF淨值及折溢價，就舉例高股息ETF超級黑馬，00929復華台灣科技優息。

於2023年6月9日上市，發行價格是15元，追蹤的是「特選臺灣科技優息指數」，成分股共40檔，會在每年6月進行定期審核調整，收益分配採取「月月配」，

在上市僅一個月便宣布了0.11元的配息，單次殖利率為0.66%，而「年化殖利率」高達7.92%，非常接近8%。

4次期間

目前看扣除10/24 0.11淨值 是17.66 元，回推9月底( 0.11+17.66 =17.77元)溢價1%，容許值約17.9元。

若買溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，超過價平算是溢價，追高買不是不行，超過3.72%，只能說很勇敢。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你可以再被動點-ETF是糖衣也是毒藥！

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 淨值 折價 溢價

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