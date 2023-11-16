00878今開盤價落在20.34元…這次會填息？ 專家：機率不小速度應該也不慢
國泰永續高股息00878即將（星期四，11/16）配息0.35元，今天的開盤價落在20.34元，想要加強自己手上股數的投資人，可以趁機撿看看有沒有填息的機會。
說到填息，00878過去12次的配息過程中，有兩次沒有填息，分別是去年2月和8月的時候，價位分別在19元多與17元多，這兩次現在看起來都不是什麼高不可及的價位。
至於填息的速度，有三次1天，兩次3天、1次6天，最多是17天...
沒填息就沒填息，要填息就很快！我想應該跟大環境的氛圍有關，是說最近多頭氣氛又起，看來這次填息的機率應該不小，速度應該也不慢才是...
讓我們拭目以待吧！
◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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