00922股息才入帳隔天就填息！ 僅花費20個交易天數…年化殖利率高達7％以上

台股重返萬七！

時隔三個月，15日台股上漲213.07點，收在17128.78點，隨著台股大盤強勢反彈，台股ETF也很有「漲」相，國泰台灣領袖50（00922）於上個月10/18除息，每單位配發0.57元，昨日完成填息，僅歷時20個交易日，股價回到16元以上，今日最高16.17元，最終收盤價為16.13元，股息價差兩頭賺，在市值型ETF中繳出亮眼成績！

10月ETF大黑馬，國泰台灣領袖50（00922），單月受益人數增加3萬1690人，是10月成長幅度最大的ETF，目前最新受益人數來到7萬2974人，同時基金規模也翻倍，突破新台幣100億元，晉身「百億俱樂部」。

此外，00922配息14日已經入帳，每單位配發0.57元，年化殖利率高達7%以上，每持有一張00922，可以拿到約570元的現金股利。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。