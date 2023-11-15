00935上市半個月漲8％…與00929不同在哪？ 專家：主要差別就是台積電（2330）

11月以來有幾檔新ETF陸續上市，老師觀察到00935(野村臺灣創新科技50)從11/1掛牌以來，11/14的股價來到16.22元，已經上漲8%了，表現真的是很不錯。因為剛上市的緩衝期原因(自基金成立日起滿180日後，按每年2月及8月最後一個日曆日為收益評價日)，00935無法立即配息，但是半個月價差賺到8%，也超過高股息ETF一年的股利了，而且價差還不用繳所得稅跟補充保費喔！

投資股票其實就是賺2種錢：股利、價差，當然是都賺最好啦！但是以ETF而言，可以簡單分成兩大類型：市值型、高股息型。市值型的成分股是成長力強的大企業，主要是賺資本利得；高息型的則是挑選獲利穩定，但是盈餘分配率較高的企業，目的是領高息。

今年最火紅的ETF非00929莫屬，粉絲不斷地私訊敲碗，要老師講一下00935跟00929的區別在哪裡？首先，兩檔ETF都是鎖定台灣最強的科技股產業，但是00929偏向高息型(月月配)，而00935則是市值型(半年配)，簡單比較如下：

00929：成分股40檔、科技高息型、注重領息穩定性、月月配息。 00935：成分股50檔、科技市值型、注重成長爆發力、半年配息。

ETF就是同時持有一籃子的成分股，所以也要比較一下前10大成分股，可以看出兩檔的重疊性不高，同時持有也會有互補性。

其實市值型跟高股息型ETF的主要差別就是「台積電」，因為台積電的股利率僅2%多，所以不會是高股息ETF的成分股；但是台積電市值是台股第一，所以都會是市值型ETF的成分股(通常是第一大)。有台積電的就是市值型ETF，這是最簡單的區分方式。

晶圓代工龍頭台積電(2330)最近股價大漲，受惠於蘋果與Nvidia二大客戶拉貨，10月營收高達2432.03億元，月增34.8%，且較去年同期增加15.7%，更創下單月歷史新高。00935持有29.96%台積電，11/13台積電大漲2.51%，當天就貢獻00935約0.752%的漲幅(2.51% X 29.96%)，由此可見00935受台積電的影響很大。

那麼台積電的後勢如何？由於今年還在清庫存，法人預估台積電2023的獲利會較去年衰退約20%；但是今年已到尾聲，要記得股價是反映未來，法人預估台積電2024年獲利年成長達18.37%。

獲利成長自然會很高機率帶動股價上漲，00935這類市值型、台積電為第一大成分股的ETF，當然是首先受惠的。今年AI狂飆後投資價值銳減，但是半導體產業明年即將迎來復甦，這才是投資人觀察的重點。

00935前10大成分股中，有上游IC設計的聯發科、聯詠、瑞昱，中游晶圓製造的台積電，以及下游封裝測試的日月光，半導體產業布局完整，當半導體復甦時00935也會優先受惠。

ETF的投資重點，除了觀察成分股的產業跟組成之外，最重要的就是所追蹤的指數，所以趕快復習一下00935追蹤的「台灣創新科技50指數」：

市值：台灣上市櫃企業市值須達到新台幣50億元以上，才能列入成分股的選取池。 創新科技：屬於FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%。 財務指標：近四季營業利益必須大於0(本業要有賺錢)。 成長指標：研發費用佔營收比重排除最差25%與小於2%(有研發才有創新動能)。 動能指標：排除現價離52週高點最遠的10%股票(剔除股價沒有表現的股票)。 定期審核：每年2次進行成分股定期審核，以 4、 10 月的第 7 個交易日為審核基準日，每次選取50檔成分股。 收益分配：半年配。指數過去五年平均殖利率達4.56%，高於台灣加權指數、台灣電子類指數以及台灣50指數，不過成分股以科技股為主，所以主要目標是長期的資本利得(價差)。 避免過度集中：第一大股權重小於3成，前五大成分股權重合計小於65%。

可以看出00935強調「創新科技」、「重視研發」的選股特點，目的是挑選出最有競爭力的科技股。科技始終來自於人性，會不斷引領社會的進步並創造商機。從過去的網際網路、個人電腦、智慧型手機、平板、智慧穿戴裝置，到近期最夯的人工智慧(AI)，每一個新創產業的崛起，同時創造出許多的投資獲利機會。想要抓住未來「創新科技」的商機嗎？00935會是個好選擇。

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