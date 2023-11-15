快訊

直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

評／「藍白合」柯若寸土不讓…不是政黨合作 是政黨併購

遭爆藍白二會前赴陸見宋濤！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

00878配息0.35想參與今天就須持有或買進！ 他：持續堅定每月定期定股一張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

知美的核心定期定額存股標的00878，投信公告了本季實際確定配發一單位0.35元，維持上一季最高配息的水準，而且從善如流提前公告了配息組成內容，這次配息主要來自股利所得+資本損益，平準金僅占5.71%。

00878成立以來的表現大家都是有目共睹，長期績效表現亮眼同時，持續穩定維持高配息。

本次878配息大部分來自資本利得，也就是ETF持有的一籃子股票，買進賣出之間獲得的價差；如同是在為投資人進行適當停利，讓大家不一定需要賣出ETF，也可以享受到基金指數邏輯帶來的操作表現！

提醒想要參與00878這次配息，最晚要在今天（11/15）進場或持有！

想要除息後低接的觀眾朋友，11/16除息當天開盤，就已經是除息完價格，可以更降低進場入手的成本，最近台股上漲力道強勁，轉眼之間又回到萬七，相信00878這次填息一定會更有動能，知美月底也會毫不猶豫繼續持有並買進！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 績效 除息

延伸閱讀

00878對決0056誰更優秀？它績效且抗跌能力皆勝出…月領一萬股息這檔本金需較少

群創（3481）虧30萬…他想出清玉山金（2884）繼續投入攤平成本！ 網：應該反著操作

00929、00934、00936月配息ETF大比拚！ 專家：3檔有一個共同點

1000元股票不貴可能比10元的還划算！ 專家舉鈊象（3293）和中鋼（2002）為例說明

相關新聞

00878配息0.35想參與今天就須持有或買進！ 他：持續堅定每月定期定股一張

知美的核心定期定額存股標的00878，投信公告了本季實際確定配發一單位0.35元，維持上一季最高配息的水準，而且從善如流提前公告了配息組成內容，這次配息主要來自股利所得+資本損益，平準金僅占5.71%。

渣就好別跟股票談戀愛？ 專家曝「放長線釣大魚」：因0056、00878、00929這些熱門ETF出現

現在的投資人則是已經懂得「放長線、釣大魚」，從以前的「賺差價」變成「賺股息、賺配息」，當然可以和好的績優股、ETF基金談一場長長久久、至死不渝的戀愛。

新手想存股0050＋合庫金！網勸改買006208更賺原因曝

投資要分散風險，若是只投資一個標的，面臨的風險也會比較大。有投資新手打算存股市值型ETF及官股金融股，他規劃選擇0050、合庫金做為存股標的，不過其他人卻建議他捨棄0050、改選006208，還可以省下管理費。

00878將除息該買進與否…可參考「2策略」！ 專家：AI與獲利不佳金融股恐遭剔除

今年度第四季00878季配息金額再次來到高位0.35元！若投資人以14日收盤價20.53為基礎，換算下來單季殖利率殖利率為1.7%，創下自2020年來「次高」的單季殖利率...

00929月領一萬股息需要存多少張？ 他試算出來：免100張！

00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7%~8%之間。

00878上限持有多少免扣「二代健保」？ 專家：價差、股利、平準金回推為182張

截至目前已經有13檔公告，其中最受矚目的878，這次仍有62.8%來自已實現資本利得(價差)，股利54C(紅桃)佔大約3成，平準金(黃桃)只佔5.7%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。