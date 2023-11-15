00878配息0.35想參與今天就須持有或買進！ 他：持續堅定每月定期定股一張
知美的核心定期定額存股標的00878，投信公告了本季實際確定配發一單位0.35元，維持上一季最高配息的水準，而且從善如流提前公告了配息組成內容，這次配息主要來自股利所得+資本損益，平準金僅占5.71%。
00878成立以來的表現大家都是有目共睹，長期績效表現亮眼同時，持續穩定維持高配息。
本次878配息大部分來自資本利得，也就是ETF持有的一籃子股票，買進賣出之間獲得的價差；如同是在為投資人進行適當停利，讓大家不一定需要賣出ETF，也可以享受到基金指數邏輯帶來的操作表現！
提醒想要參與00878這次配息，最晚要在今天（11/15）進場或持有！
想要除息後低接的觀眾朋友，11/16除息當天開盤，就已經是除息完價格，可以更降低進場入手的成本，最近台股上漲力道強勁，轉眼之間又回到萬七，相信00878這次填息一定會更有動能，知美月底也會毫不猶豫繼續持有並買進！
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