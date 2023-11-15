00878將除息該買進與否…可參考「2策略」！ 專家：AI與獲利不佳金融股恐遭剔除

美股上周五迎來久違的大漲，新 AI 領導者微軟、博通再創歷史新高，費半指數更大漲逾4%衝破半年線，台股夜盤也一口氣站上萬七，本週開盤盤面上 ETF 市場同樣交易熱絡，如今即將於本周四 16 日除息的國泰永續高股息（00878），據數據顯示再次創下原股型ETF交易量之冠，面對年底的除息大戲一浪一浪拍來，投資人不禁要問：「高股息ETF還能買嗎？這樣的殖利率甜嗎？存股該如何開始才對？」，今天一次告訴你！

00878 殖利率1.7%要加碼嗎？

今年度第四季00878季配息金額再次來到高位0.35元！若投資人以14日收盤價20.53為基礎，換算下來單季殖利率殖利率為1.7%，創下自2020年來「次高」的單季殖利率，換算年化殖利率超過6%，對投資人來說相當具有吸引力，股價強勢站回季線，扭轉自9/11號跌破季線後的頹勢，不過相信對投資人來說，最重要的還是00878現在還能買嗎？先說結論是當然可以！不過要看投資人的投資策略是甚麼。

00878 買進2策略！

策略一：瞄準單季次高殖利率

投資人若是看準本次 00878 單季配息是近三年次高，加上 00878 平均填息日約落在 44 天左右，簡單來說在除息日(2023 / 11 / 16) 前買入，持有大約一個半月後便有機會股利、價差雙重享受。

策略二：考慮股價位階

若是想開啟一段穩定且長期的00878定存股計畫，那投資人便可以將股價位階考慮進去，，若以 14 日收盤價 20.53 為基礎，目前股價剛站上季線，距離半年線 20.26 並不遠，整體來說在這波下殺後，00878也有了估值修正，現在股價位階正好位在近半年的均價附近，算是還不錯的位置。

而若考慮到股價與股利之間殖利率換算，00878的從發行到現在平均股利為單季0.28元，假設2024 每季都能維持發放0.28元，則全年發放1.12元。換算下來，若投資人想存股，鎖定殖利率為最低為5%，則股價只要在22.1元以下，便能輕易達陣。

不過投資人還是要注意，今年因為 AI 浪潮，00878 選入了許多AI概念股當作成份股，如今浪潮退去，這些高漲的 AI 概念股可能已經不具備高殖利率的特性，在今年年底有可能會獲利不佳的金控股一同遭到 00878 剔除換股，可能會有較大的賣壓存在。

金融股存股要訣：耐心等待便宜價是關鍵

今年存金融股的股民最怨嘆的應該就是股利政策出現大幅縮水。去年聯準會暴力升息，導致滿手債券的金融機構，他們帳上的未實現損益真的是慘到不忍直視，不過做為投資人最愛的存股標的之一，金融股難道已經在時代浪潮中不受寵愛了嗎？其實不然，投資人只要掌握好存股金融股的要訣，就是耐心等待便宜價來進行配置，切莫追高，不管是金控股還是壽險股或是純銀行股，其實股價走勢與全球景氣有一定的連結性，是在總體循環下高高低低起伏的，在此不多贅述其中差異，只需以5年線作為存股的基礎點即可，投資人可以自行對照有興趣的金融股，看看位階在哪持續觀察。

存股獲利雙引擎

存股對有一筆資金的退休族或者小資上班族追求每年穩定 5-6% 獲利的人而言，逢低買進一定是一種方式，不過在此想跟投資人分享，其實並沒有所謂一定只能用一種做法的存股方式，可以透過組合拳，將ETF與金融股融合在策略之中。

圖片來源：Tradingview

圖片來源：Tradingview

對投資人而言，如果具有研究與獨立思考的能力，便會發現降息循環區間美元走弱，相反的升息循環區間美元走強形成多頭，若搭配金融保險指數觀察，便會發現升降息循環區間對金融股的股價強弱有很大的影響，這當然與與利差造成銀行獲利變化有關，這除了反映出存金融股「時機點很重要」，另一方面也表示金融股具備更大的波動性，舉例大家最喜歡存股的第一金，上面兩張圖就可以看出在 2008-2012 降息循環與 2016-2020 升息循環中第一金的股價強弱，投資人可以利用前段文章所說的 ETF 存股法，買入穩定性高的ETF開啟存股第一步，並將從ETF身上獲取的股利或是獲利在適當時機投入到金融股中，形成雙重配置，不但能分散風險，也能在最好的時間點投入最佳的標的。

原文出處：00878 配息0.35元！百萬人受益...存股專家：高股息ETF + 金融股關鍵秘訣

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