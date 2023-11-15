00929月領一萬股息需要存多少張？ 他試算出來：免100張！

00929月領1萬存幾張？

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00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7%~8%之間。

想要平均月領1萬元現金股利，總共需要持有90.910張，所需總成本金額161萬0017元。

小提醒：以上計算採用00929成立以來配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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