00878上限持有多少免扣「二代健保」？ 專家：價差、股利、平準金回推為182張

00878健保免扣門檻182張

台灣ETF第一次配息組成全揭露在今天登場，依照證交所公告的格式，一共分成五大類，對應的稅費項目：

截至目前已經有13檔公告，其中最受矚目的878，這次仍有62.8%來自已實現資本利得(價差)，股利54C(紅桃)佔大約3成，平準金(黃桃)只佔5.7%。

以878這次的54C佔比回推，二代健保免扣上限為182,206股(整股182張)

另外注意，在期後評價有二檔ETF上調金額，分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元，富邦892由原本0.19元上調為0.198元，其餘ETF金額與月初評價結果相同。

第一批13檔即將在11/16除息，今天11/15(三)就是參加除息的最後買進日。第二批11/21才除息的三檔ETF，包含929、731和690也將於11/17公布，這個月929平準金會佔幾成呢？週五盤後答案就會揭曉。

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