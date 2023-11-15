新手想存股0050＋合庫金！網勸改買006208更賺原因曝

投資要分散風險，若是只投資一個標的，面臨的風險也會比較大。有投資新手打算存股市值型ETF及官股金融股，他規劃選擇0050、合庫金做為存股標的，不過其他人卻建議他捨棄0050、改選006208，還可以省下管理費。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日接觸股市，多以存股為投資計畫，他目前規劃存股市值型ETF及官股金融股，鎖定標的為0050、合庫金，未來配息以後會再將股息投入，希望藉此降低成本，他好奇問，「若我將存的資金分半，一半投資0050等市值型ETF，另一半持續投入合庫金，並將股息再投入，是否可行？」

其他人則留言「這樣分配可以，0050波動大、金融股波動小」、「可啊，我自己也是大戶投這樣買」、「合庫金現在低點不錯，因為我定期定額將近一年居然是負的」。

有人建議改選006208，留言「0050和006208是追蹤一樣的指數，權重差一點但006208內扣費用較低比較推薦」、「建議投006208，和0050是一樣的內容物，但管理費較低，搭配金融股可以依據你未來幾年內可能會需要動用這筆錢來調整比例，越短時間會動用到，可以投相對較多的金融股」。

不過也有人不支持他的做法，留言「你確定現在買0050合適？ 自己選股做主動投資會比較有機會吧」、「存股我只一律建議投美國大型科技股」。