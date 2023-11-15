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00919報酬率完勝0050正二？網不屑曝原因 PTT反推00757更強！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股ETF最新受益人數連續15周創新高。圖為台灣證交所。記者陳儷方／攝影
台股ETF最新受益人數連續15周創新高。圖為台灣證交所。記者陳儷方／攝影

指數股票型基金（ETF）備受不少人青睞，今年上半年元大台灣高股息ETF（0056）、群益台灣 精選高息ETF（00919）、元大台灣高股息低波動ETF（00713）漲幅分別達28.07％、17.1％、27.33％，存股族獲益滿滿。不過不少人認為，這只是短期報酬率，加上今年大盤上漲20%以上，隨便一檔都能賺價差。另有許多人推薦00757。

一名網友PTT轉貼新聞並表示，高股息ETF漲幅高、還可賺股息，若是與0050正二比較，正二報酬率還輸給00915，且正二的風險、波動性還比較高，也不像ETF有配息，讓投資人另有資金運用，「就算不買高股息ETF，FANG+、台灣中小也贏正二」。

其他網友則留言「拿一年內的短期結果來下結論真無聊」、「你拿買0050一半的資金去買正2，報酬和風險是一樣的，優點只是你手上多了一半的資金能對抗經濟衰退或逢低加碼。它的本質跟0050一樣，就是只要賺大盤長期多頭的平額報酬而已」、「今年大盤漲了超過20%，隨便ETF都能賺價差」、「選股不就好了？買ETF能有3倍漲幅+配息嗎」。

不少人推薦00757，留言「00757強爆」、「00757可能是全球績效最強的原生ETF了，不過他只有10檔大型科技股，好像跟一般ETF也不太能比就是了」、「757跟追蹤國內的放一起，直接海放看不到車尾燈，733績效霸榜好幾個月了」、「00757打爆正二」、「00757真的強」。

ETF 高股息 大盤 PTT 0050元大台灣50 00757統一FANG+ 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波

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