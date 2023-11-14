明天00878除息前最後買進日該參與？ 專家：AI崩…論抗跌表現沒什麼好挑剔！
又到了00878配息的時間點，明天是除息前最後買進日。
我想878的股民今年最有感的，就是「波動」變大了。有人認為878「變得跟以前不一樣了」、「不適合存了」，還有人認為「沒剔除AI概念股之前不適合買」。
其實波動這事兒本身就是雙面刃，往上的波動大家都喜歡，換作往下波動就沒人想看。
這部分我的印象最深刻，還記得6、7月份00878一天一小漲、三天一大漲的行情，當時各大社群紛紛搶「曬單」；
到了後來的修正，就開始改曬「人生體悟」，例如「哎呀早知道賣了」、「持有AI註定BI」等等。
變化之快，這才讓我驚覺，原來一檔ETF波動過大還容易導致股民精神錯亂。
事實上，今年878的波動來自於一籃子AI概念股的崛起，這其實不是預料中的事。畢竟這些突然拔地而起的AI概念股，過往都是穩定配息的好標的，878原本就長期持有這些股票，為的是穩定配息，並不是要跟風投資AI。
所以一旦這些股票未來配息跟不上股價，遭到替換也是時間早晚的問題。
至於目前尚未剃除AI概念股的00878還能不能買？
先看抗跌表現，這裡舉幾檔具代表性的AI成分股為例：
緯創近期波段跌幅最深45%；
光寶科波段跌幅最深42%；
廣達波段跌幅最深30%；
878持有這些股票，波段跌幅最深也僅有13%，坦白說，這個抗跌表現其實是沒什麼好挑剔了。主要原因878並不是一檔100%持有電子的高息ETF，其中有25%是金融股，所以無論隊友崩成什麼德行，878通常也不至於像洩了氣的皮球一路往南，這就是產業均衡配置的優勢。
再看後市展望，接下來第四季到隔年第一季，通常是電子族群一整年表現最好的時候，所以這些跌深的AI概念股，你現在急著要和它們切割，搞不好即將上演大反彈。
面對波動性，我知道很多878的投資人都像是夜晚的少女等待情人：既怕你不來，又怕你亂來。
不過投資高息ETF，倒也不必弄得這麼複雜，都已經不想努力了，沒道理一天到晚在意AI還是BI、或是放大成分股的影響力。
說穿了878其實就是一檔很單純的高息ETF，剛好這一輪成分股出現難得的波動性，如果認同它的編制規則，要做的其實就只是逢低買進、長期持有而已。把折騰的時間拿去多賺幾分錢，勝過無止盡地摸頭抄底。
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