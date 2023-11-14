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00929、00934、00936月配息ETF大比拚！ 專家：3檔有一個共同點

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股第一檔月月配ETF 00929，不到一年規模突破千億。

近期又增加兩檔月月配ETF新秀

中信成長高息(00934)

台新永續高息中小(00936)

這三檔該怎麼挑呢？選股邏輯又有什麼不同呢？老牛一次幫你整理。

中信成長高息(00934)選股邏輯

特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

透過每年4月、9月調整成分股，在除權息旺季的4月～8月鎖定高股息標的；在除權息淡季的9月~隔年3月鎖定成長型標的，來解決賺股息賠價差的問題。

貼心提醒：00934因為剛上市的關係，可能要等半年後才會配息

台新永續高息中小(00936)選股邏輯

特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數

集中鎖定中小型企業，在一開始的選股池中扣除市值前50大的台灣上市上櫃的企業。

一年調整兩次成分股，在 6、12 月進行成分股定期審核。

貼心提醒：00936因為剛上市的關係，可能要等半年後才會配息

三檔月月配比較

三檔月月配成分股比較

老牛總結

00929上市不到一年規模已經直衝千億等級，主因是「月月配」吸引不少投資人。而兩檔月月配生力軍加入：中信成長高息(00934)與台新永續高息中小(00936)。有選擇障礙的粉絲敲碗，老牛幫大家來比一比。

老牛認為三檔月配高股息中，費用率與平準金制度，00929較有優勢。但00929一年僅調整一次成份股，在股市劇烈變動下，反應會較慢，例如：AI風潮、電動車重摔。投資人應納入考量。

雖篩選機制不同，但可發現3檔月配型ETF產業均集中電子業，較容易受到產業景氣影響，波動較大，建議投資人可搭配其他標的分散風險喔。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息 成分股 選股邏輯

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