00878對決0056誰更優秀？它績效且抗跌能力皆勝出…月領一萬股息這檔本金需較少

00878是目前台灣唯一定期定額，人數超過20萬戶的高股息ETF！而0056目前為19萬緊追在後；兩檔都是高股息的人氣王。

00878公布第四季股利發放0.35元後，0056和00878今年配息全公布，究竟配息金額和殖利率是誰勝出呢？

老牛提醒：00878今年第四季配息0.35元，想領息的夥伴記得在11/14日前買進，12/12日配息就會入袋。

0056 V.S 00878股息比較

兩檔殖利率均表現優異，0056略勝00878！

0056今年五月改成季配息，今年配發2次，全年配發2.2元，殖利率為6.4%。

00878全年配發1.24元，殖利率為6.09%。

2檔ETF近3年報酬比較

00878近三年報酬勝過0056 因00878成立至今僅三年，所以用近三年來比較。 00878近三年報酬率為(+64.62%) 0056近三年報酬率為(+49.35%) 兩檔均勝過大盤的(+27.56%)

2檔ETF空頭PK！

2022年空頭時期00878股價較0056抗跌 00878在空頭時期報酬為(-9.85%) 0056在空頭時期報酬為(-17.67%) 兩檔抗跌性均勝過大盤(-22.4%)

月領一萬需要多少本金

利用2023年所發放股利來推估，從上表可看出若要達到月領一萬股息的目標：0056需投入的本金少於00878！

現在適合買進嗎？

目前兩檔ETF均為合理偏低的價位！以目前股價買進，殖利率約為6%

老牛總結

0056以「預測未來現金股利殖利率」為主要選股邏輯，且以資訊科技股為主，成立15年至今每年穩定配息。

00878以「參考過去股利發放績效」為依據，為首檔季配息且符合ESG評級的ETF，成分股以電腦及週邊設備為主，雖成立時間僅3年多，但在牛熊市表現穩健，適合喜歡穩定且長期投資的人。

兩檔高股息ETF在前陣子因受惠於AI股大漲，許多大戶脫手爽賺價差，但若是資金不多想定期定額的夥伴，長期投入，領取現金流，才是投資高股息ETF的初衷喔。

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