00923持有3年平均報酬率39％…賺錢機率超過9成！ 專家：績效比0050還好

ETF就是持有一籃子的股票，可以簡單區分為「市值型ETF (持有大市值公司)」跟「高股息型ETF (持有高殖利率公司)」，究竟哪一個比較好呢？高股息ETF因為要維持高殖利率，成分股的盈餘分配率較高，也就是不用保留太多資金來拚獲利成長，所以公司股價成長的幅度也較小，較難賺到資本利得。

至於大市值的企業，例如台積電的股利較少，目的是保留盈餘去賺更多的錢，所以獲利成長也推升股價上漲，因此市值型ETF主要是賺取資本利得為主。根據歷史資料統計，以長期的績效表現來看，市值型也是勝過高股息型。

市值型ETF都是持有大市值的企業，因此跟股市的表現較為連動，長期而言隨著經濟不斷成長，台灣加權指數也是緩步向上，因此市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長就越容易賺錢。老師做了一下研究，不管你在哪一天買進市值型ETF，統計持有1年跟持有3年後的報酬表現，可以看到在任意一天買進後，持有3年的平均報酬率高達39%，而且賺錢的機率高達93%，這也是老師很鼓勵大家做長期投資的原因，因為你可以靠一籃子大市值公司來幫你賺錢。

但是現在市值型ETF五花八門，有0050、006208、00692、00923(群益台ESG低碳50，低碳版0050)、還有小0050的00850，真的讓人不知道該怎麼選？前面說到市值型ETF基本上與台灣大盤高度連動，所以你只要買長期回測績效最佳，實戰表現也績效佳的市值型ETF，這樣就算你在任意時間買入，只要持有三年的績效與勝率也會更高。

0050的指數是挑選「市值最大」的50檔成分股，但是市值最大就一定最賺錢嗎？就一定符合未來的投資趨勢嗎？全球暖化日益嚴重，「低碳」才是未來投資的重要方向，做不到「低碳」可能丟掉訂單，所以低碳就是金錢。從ETF追蹤指數回測績效來看，考量未來低碳趨勢的00923，績效穩健性最佳，平均年化報酬率也超越0050高達2%。

前面數據是指數的回測，但是00923(群益台ESG低碳50)在今年3/8掛牌以來，實戰表現跟回測結果一樣優異，一樣是超越0050。其實不用太意外，因為ETF就是追蹤指數啊，績效表現自然會相同。(資料期間2023/3/8~2023/10/31)

市值型ETF五花八門，很多人都問說到底差在哪裡，到底要怎麼選？其實很簡單，就是要從指數去看出差別。指數必須抓緊未來的潮流與趨勢，「ESG、低碳」是全世界政府與企業的追求目標，選擇「ESG、低碳」才能抓住未來獲利的契機。00923是國內首檔瞄準「ESG、低碳」的市值型ETF，可以稱得上是3.0版的進化版本，成分股都是注重低碳、ESG跟獲利佳的公司，這是跟0050單純用「市值」選股的最大不同之處。也正因抓住未來「ESG、低碳」的契機，00923今年報酬率也打敗0050。如果你想要參與市場「ESG、低碳」的長期趨勢，我覺得00923會是個好選擇。(免費分享，買賣請自行判斷)

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。