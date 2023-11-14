00929連5次配0.11元…未來能維持年化7％多久？ 他算：至少可繼續七個月
00929還能夠繼續配7％以上？
Hello大家好，我是知美。
00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7％~8％之間。
復華投信官網基金淨值查詢（資料截止日期：2023/11/08）
00929復華台灣科技優息
基本面額15.00元
收益平準金0.79元
資本損益平準金1.90元
基金淨值17.69元
採用成立以來平均單月配息0.11元計算，配息保持穩定的條件下，00929目前還有能力繼續維持約7.18個月。
小提醒：實際配息金額以復華投信官網公告為主，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。
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