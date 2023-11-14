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00929連5次配0.11元…未來能維持年化7％多久？ 他算：至少可繼續七個月

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

00929還能夠繼續配7％以上？

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在7％~8％之間。

復華投信官網基金淨值查詢（資料截止日期：2023/11/08）

00929復華台灣科技優息

基本面額15.00元

收益平準金0.79元

資本損益平準金1.90元

基金淨值17.69元

採用成立以來平均單月配息0.11元計算，配息保持穩定的條件下，00929目前還有能力繼續維持約7.18個月。

小提醒：實際配息金額以復華投信官網公告為主，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金

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