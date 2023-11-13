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0056、00878、00919月領1至10萬股息！他曝光「加薪圖表」：這檔成本最低

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！

本次收益分配除息日期：11月16號

本次收益分配發放日期：12月12號

(2023年11月版本)，更新0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表！

利用季配息高股息ETF，0056/00878/00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？

想要平均月配1萬元，年配12萬元

單純只靠一檔0056

需要54.546張，成本183萬7655元

單純只靠一檔00878

需要96.775張，成本193萬5500元

單純只靠一檔00919

需要55.556張，成本115萬3899元

想要平均月配10萬元，年配120萬元

單純只靠一檔0056

需要545.455張，成本1837萬6379元

單純只靠一檔00878

需要967.742張，成本1935萬4840元

單純只靠一檔00919

需要555.556張，成本1153萬8899元

0056

00878

00919

0056、00878配息金額，採用2023年度完整現金股利計算；00919配息金額，採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算。

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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