0056、00878、00919月領1至10萬股息！他曝光「加薪圖表」：這檔成本最低
0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表！
Hello大家好，我是知美。
2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！
本次收益分配除息日期：11月16號
本次收益分配發放日期：12月12號
(2023年11月版本)，更新0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表！
利用季配息高股息ETF，0056/00878/00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？
想要平均月配1萬元，年配12萬元
單純只靠一檔0056
需要54.546張，成本183萬7655元
單純只靠一檔00878
需要96.775張，成本193萬5500元
單純只靠一檔00919
需要55.556張，成本115萬3899元
想要平均月配10萬元，年配120萬元
單純只靠一檔0056
需要545.455張，成本1837萬6379元
單純只靠一檔00878
需要967.742張，成本1935萬4840元
單純只靠一檔00919
需要555.556張，成本1153萬8899元
0056
00878
00919
0056、00878配息金額，採用2023年度完整現金股利計算；00919配息金額，採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算。
不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。
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