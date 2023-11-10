00933B跟00773B皆月配債券ETF該選？ 她：加碼「這檔」趁超便宜價格

前陣子股市走跌，雷龍也入手了一些ETF，包含市值型、高股息與債券型，當市場不明朗且資金有限時，對於加碼就需要更謹慎。

本篇文章就是雷龍加碼金融債ETF部分的考量，分析給自己看也分享給大家參考，也歡迎有不同見解的投資人，可以提出來一起討論唷！

比較表

績效

這兩檔月月配金融債ETF表現都很不錯，綜合評估（價格、收益平準金、平均到期殖利率、績效等）後，雷龍選擇加碼00933B，雖然預計明年二月才開始除息，但是佈局就是要趁現在超便宜價格，同樣價錢可以買到2張還有找，之後就能每個月穩穩領股息啦！

雷龍非金融專業人員，以上資料皆查詢與研究後歸納整理，若有錯誤的地方，還請糾正指導，非常感謝。

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