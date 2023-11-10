0056、00878、00919是月配息好組合！ 他：這檔還能維持至少四季的高配息
淺談高股息ETF組合
近年高股息ETF熱度大增，從老牌的元大高股息0056到00878、00919、00929...各家高息ETF多到不知道怎麼選擇。
今天來閒聊一下高股息ETF。
各家高股息ETF篩選機制都有在進化，都有其優點存在，也都有調整機制。
所以挑選高股息ETF，可以關注下列幾點：
1.注意市值規模不要太小
2.涵蓋產業來源不要太過集中
如果想要打造月月配息的現金流，用0056+00878+00919的組合，不失為一個可以考慮的組合。
以00919為例，目前帳上尚有2.23元現金，以過去兩次配息0.54元來看，應可以維持四季配發出這個數字，用現在股價換算來看，接近10％的殖利率確實夠吸引人。
比較擔憂股息是左手換右手問題，在這邊我們也可以深入思考：
在ETF還沒拿到下一輪成分股息收前，若期間內有較多的淨申購。會使ETF申購規模增加。因此在固定配息率之下，收益平準金的佔比自然也會提高。
而金管會也宣布從2023/11/1起，ETF配息公布後，必須明確揭露各項來源，讓我們存股族有更多明確的資訊，可以判斷哪檔ETF才是真金白銀。
高股息ETF好不好，這個見仁見智。現在的ETF篩選機制都越來越聰明，所以收益平準金應該不會是大問題。但我們還是要審慎評估，不要因為殖利率高就貿然ALL IN了哦！
我是RYAN爸爸，讓我們一起理財也理心吧！
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