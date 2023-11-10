0歲存股18年後財富自由？ 他算10％報酬率：每月父母投1.5萬可滾出900多萬

大家好我是蜜蜂爹；這集來聊聊，小蜜蜂18年複利計畫。

我們來算算小蜜蜂的紅包錢拿去滾，18歲可以有多少資產吧！

我們取中間值8%的標的來看，到18歲就會有93萬資產！

如果市場好一點10%報酬，甚至有破百萬！

學費+校外住宿+摩托車，基本上都搞定了