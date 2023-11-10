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0歲存股18年後財富自由？ 他算10%報酬率：每月父母投1.5萬滾出900多萬

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0歲存股18年後財富自由？ 他算10％報酬率：每月父母投1.5萬可滾出900多萬

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股示意圖。中央社資料照片
台股示意圖。中央社資料照片

大家好我是蜜蜂爹；這集來聊聊，小蜜蜂18年複利計畫。

愛因斯坦說過：世界上最強大的力量不是原子彈，而是「複利＋時間」。

我們來算算小蜜蜂的紅包錢拿去滾，18歲可以有多少資產吧！

小蜜蜂本金：92,620

情境1

假設每年領到紅包錢為:$15,000

我們取中間值8%的標的來看，到18歲就會有93萬資產！

如果市場好一點10%報酬，甚至有破百萬！

學費+校外住宿+摩托車，基本上都搞定了

情境2

假設紅包錢爸媽沒收，轉成每個月幫他投入$5,000

18歲基本上都有200萬以上的資產！

除了cover學費外，甚至直接可以買一台汽車來蝦趴了！

情境3

假設爸媽每個月更自掏腰包$7,500（兩人共15,000）幫他投入

18歲有機會快千萬資產！

複利的力量真的很可怕

「最佳的投資時機是十年前，其次是現在」，雖然小蜜蜂的起跑點真的贏很多人（也贏我自己），但不要覺得現在開始投資就來不及，只要還沒退休前，一切都來得及，祝大家都能順利財富自由！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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